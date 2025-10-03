A- A+

Empreendimento Construtora AWM inaugura novo empresarial em Olinda, no Grande Recife Ao todo, o empresarial Tereza Moreira (TGM Empresarial) conta com 5.500 m² de área útil, e 3.000 m² para estacionamento (150 veículos)

A construtora AWM vai inaugurar, no dia 15 de outubro, o empresarial Tereza Moreira (TGM Empresarial), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O empreendimento contará com empresas, lojas comerciais e negócios diversos, como academias de ginástica, empresas de tecnologia, laboratórios, escritórios de advocacia, contabilidade, clínicas médicas e odontológicas, entre outros.

O arquiteto Alberto Moreira, responsável pela obra, destacou a qualidade do novo empreendimento e relembrou a construção do JAM Empresarial, localizado no bairro de Casa Caiada. Ao todo, o empresarial Tereza Moreira conta com 5.500 m² de área útil, e 3.000 m² para estacionamento (150 veículos).

"Nossa empresa construiu o Empresarial JAM, que é um sucesso absoluto na cidade, desde 2020. Este novo prédio consolida e amplia os espaços adequados para empresas modernas de nossa região."

Novo empreendimento

O TGM Empresarial, localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Bairro Novo, no mesmo local que funcionava a agência da Caixa Econômica Federal, foi restaurado e modernizado. Segundo a construtora AWM, o empreendimento está sendo procurado por empresários e profissionais liberais, principalmente de Olinda, Paulista e do Recife.

Ao todo, o empresarial Tereza Moreira conta com 5.500 m² de área útil, e 3.000 m² para estacionamento (150 veículos). Foto: Divulgação

Segundo Alberto Moreira, serão disponibilizados cinco andares, inicialmente apenas para locação, além de 150 vagas de estacionamento. Ele explicou que os espaços são flexíveis e adaptáveis às necessidades de cada cliente, com salas que vão de 62 m² a 120 m², até a ocupação de andares inteiros.

"É uma construção bastante moderna, com toda estrutura hidráulica e elétrica sob o piso. Isso nos permite uma grande flexibilidade na hora de montar os espaços, que, na prática, podem ser moldados como o cliente desejar. Destaco também o cuidado que tivemos com o paisagismo. É um edifício que vai orgulhar Olinda", afirmou Alberto.

Com informações da assessoria de imprensa*

Veja também