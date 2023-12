Construtora Gabriel Bacelar é destaque em edição especial do Prêmio Ademi-PE 2023

A- A+

A noite da Edição Especial do Prêmio Ademi-PE 2023 foi de brilho e reconhecimento para a Construtora Gabriel Bacelar (@gabrielbacelaroficial), que saiu vencedora em três categorias. O edifício Address by Gabriel Bacelar, localizado em Boa Viagem, ganhou o troféu na Categoria 2 quartos, referente ao ano de 2021. Com uma grande área de lazer na cobertura, o compacto premium da Gabriel Bacelar possui vista para a praia de Boa Viagem e localização repleta de comodidades.

Três empreendimentos da Gabriel Bacelar levaram prêmios da Ademi | Foto: Divulgação

O troféu da Categoria 2 quartos no ano de 2022 também ficou com a Gabriel Bacelar, que teve reconhecido o projeto do Sainte Alice, na Madalena. Próximo a escolas, hospitais e mercados, o compacto está localizado no coração do bairro e oferece uma excelente área de lazer, com destaque para piscina e jardins com paisagismo.



Outro troféu referente a projetos do ano de 2022 também saiu para a Gabriel Bacelar: na categoria 3 quartos, o Sainte Cecília foi o grande vencedor do troféu. O projeto do edifício se destaca pelo conceito de clube-família, que integra conforto e lazer à natureza – como no edifício garagem com teto verde e também na horta compartilhada entre os moradores.

Segundo Durval Bacelar, Diretor de Incorporações da Gabriel Bacelar, o Prêmio Ademi-PE é um grande reconhecimento para as empresas do setor em nosso Estado.

“Ficamos honrados com a premiação, e também ainda mais entusiasmados para entregar projetos que abracem a família pernambucana, com a qualidade e excelência de quase 50 anos da Gabriel Bacelar”, frisou Durval.

