treinamento Construtora MRV abre inscrições para o seu Programa de Trainee 2026 Iniciativa traz 15 vagas para jovens entre 18 e 30 anos que busquem formar carreiras no setor imobiliário

A construtora MRV anuncia a abertura de inscrições para o seu Programa de Trainee 2026, que tem como propósito preparar jovens para ocupar posições estratégicas dentro da companhia. Com 15 vagas disponíveis, o programa é destinado a profissionais com até cinco anos de formação, entre 18 e 30 anos, e será aberto tanto para seleção interna quanto externa.

O Programa de Trainee 2026 terá duração de oito a dez meses em que, durante o período, os participantes passarão por experiências práticas em Desenvolvimento Imobiliário, Produção, Comercial, Crédito e Marketing.

“Nosso objetivo é formar lideranças que compreendam o negócio de forma ampla, saibam inovar, tomar decisões em contextos de transformação e traduzir o propósito da MRV, Construir Sonhos e Transformar o Mundo, em ações concretas. O trainee é mais do que um programa de entrada — é um investimento em pessoas que terão papel estratégico no futuro da companhia”, afirma Marcos Horta, Diretor de Desenvolvimento Humano da MRV.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas entre 4 e 28 de novembro, exclusivamente pelo site do programa. Podem se candidatar profissionais graduados há até cinco anos, de qualquer área de formação, com disponibilidade para mobilidade nacional e interesse genuíno em construir carreira no mercado imobiliário.

