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ECONOMIA Cônsul-geral dos EUA vê momento favorável para aproximação econômica com Brasil Kevin Murakami comentou o tema no evento Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate, organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo

O cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami, disse nesta terça-feira que o momento é favorável para a aproximação econômica com o Brasil. Segundo ele, “as portas dos Estados Unidos estão, mais do que nunca, abertas” para investimentos do país.

Murakami afirmou ainda que o Brasil ocupa papel “central” na política estrangeira dos Estados Unidos e que houve uma mudança no foco das conversas. No passado, contou, o debate girava em torno do chamado “custo Brasil” e de formas de ampliar as exportações americanas ao país, agora a prioridade é estimular o fluxo de investimentos brasileiros nos Estados Unidos:

— As portas dos Estados Unidos estão, mais que nunca, abertas para o capital brasileiro.





Murakami esteve, durante a manhã, no evento Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate, organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP). Ele lembrou também que há oportunidades surgindo a partir do fortalecimento da chamada diplomacia subnacional.

Governadores e agências de desenvolvimento econômico americanos, segundo o cônsul, estão comprometidos em ampliar parcerias com o setor privado, incluindo empresas brasileiras, o que seria uma novidade.

— Os estados dos Estados Unidos, os governadores e as agências de desenvolvimento econômico estão comprometidos a solidificar, a aumentar as suas parcerias com o setor privado para empresas americanas, mas também para empresas brasileiras. E isso é novo.

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