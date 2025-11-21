A- A+

Transição energética Consulado-Geral da Alemanha promove exposição internacional sobre transição energética no Recife A mostra poderá ser visitada gratuitamente entre os dias 27 de novembro e 12 de dezembro de 2025, na sede da CESAR School

O Consulado-Geral da Alemanha no Recife, em parceria com a CESAR School, traz para a capital pernambucana a exposição itinerante “Transição Energética – Energizando o Amanhã”. A mostra poderá ser visitada gratuitamente entre os dias 27 de novembro e 12 de dezembro de 2025, na sede da CESAR School, localizada na Avenida Cais do Apolo, 77, no Bairro do Recife.

Organizada pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), a exposição convida o público a explorar o cenário global da transição energética por meio de cinco cubos interativos.

Cada instalação aborda um aspecto essencial do debate internacional sobre o tema, incluindo perspectivas de governos, sociedade civil, setor privado e comunidade científica e acadêmica.

A iniciativa busca aproximar o público das discussões sobre o futuro da energia no mundo, destacando desafios, oportunidades e inovações que moldam a transição para fontes mais sustentáveis. Mais informações estão disponíveis em anexo (em português) ou no site oficial da exposição, em inglês.

Serviço

Exposição Itinerante – “Transição Energética: Energizando o Amanhã”

27 de novembro a 12 de dezembro de 2025

Segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

CESAR School – Av. Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia (nome e documento de identificação) pelo e-mail: [email protected]

