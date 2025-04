A- A+

aposentado e pensionista Consulta do décimo-terceiro salário antecipado do INSS já está disponível. Veja como fazer Primeira parcela começará a ser paga em abril, junto ao pagamento convencional

A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, com o benefício mensal. A consulta do valor, porém, já está liberada a partir desta quinta-feira.

Ao todo, 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários receberão a gratificação natalina antes do previsto. Veja abaixo como acessar as informações pelo telefone ou aplicativo.

Como consultar o extrato de pagamento do 13º?

O procedimento pode ser feito pela Central de Atendimento 135 ou pelo Meu INSS.

Pelo telefone: Na ligação, será preciso informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Pelo Meu INSS:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS.

Informe seu CPF e senha.

Clique no campo “Do que você precisa?”.

Escreva “Extrato de Pagamento”.

Selecione o serviço e baixar o documento”.

Quando sai o 13º de aposentados e pensionistas do INSS?

O pagamento do 13º antecipado será feito em duas parcelas. A primeira, entre os dias 24 de abril e 8 de maio. A segunda, entre 26 de maio e 6 de junho.

O calendário segue o de pagamentos de abril e maio, dividido entre beneficiários que ganham até um salário mínimo e aqueles que recebem acima do piso nacional, nesta ordem de prioridades.

Qual o valor da antecipação do 13º?

Dados da folha de fevereiro do INSS indicam que 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas, ganham até um salário mínimo por mês (R$ 1.518).

Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

Os pagamentos acontecerão segundo o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Ou seja, o beneficiário que recebe apenas um salário mínimo e cujo último dígito no cartão é 1 receberá os pagamentos no primeiro dia: 24 de abril (primeira parcela) e 26 de maio (segunda parcela).

Veja calendário para quem ganha até um mínimo

Final 1: primeira parcela - 24 de abril; segunda parcela - 26 de maio

Final 2: primeira parcela - 25 de abril; segunda parcela - 27 de maio

Final 3: primeira parcela - 28 de abril; segunda parcela - 28 de maio

Final 4: primeira parcela - 29 de abri; segunda parcela - 29 de maio

Final 5: primeira parcela - 30 de abril; segunda parcela - 30 de maio

Final 6: primeira parcela - 2 de maio; segunda parcela - 2 de junho

Final 7: primeira parcela - 5 de maio; segunda parcela - 3 de junho

Final 8: primeira parcela - 6 de maio; segunda parcela - 4 de junho

Final 9: primeira parcela - 7 de maio; segunda parcela - 5 de junho

Final 0: primeira parcela - 8 de maio; segunda parcela - 6 de junho

Veja calendário para quem ganha mais de um mínimo

Finais 1 e 6: primeira parcela - 2 de maio; segunda parcela - 2 de junho

Finais 2 e 7: primeira parcela - 5 de maio; segunda parcela - 3 de junho

Finais 3 e 8: primeira parcela - 6 de maio; segunda parcela - 4 de junho

Finais 4 e 9: primeira parcela - 7 de maio; segunda parcela - 5 de junho

Finais 5 e 0: primeira parcela - 8 de maio; segunda parcela - 6 de junho

Segundo o INSS, aqueles com cessação programada de benefício antes de 31 de dezembro de 2025 receberão o valor do abono anual de forma proporcional.

Quem não recebe 13º salário?

Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Não há previsão de pagamento de 14º salário

O INSS ressalta que não há previsão de pagamento de "14º salário" no final do ano, como circula em redes sociais e plataformas de vídeo e mensagem. Essas informações não são verdadeiras.

A antecipação do pagamento do 13º salário foi solicitada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. A expectativa do governo é que a medida injete R$ 73,3 bilhões na economia brasileira.

