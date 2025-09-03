A- A+

TARIFAÇO Consultor da CNI afirma que Brasil e EUA 'deveriam estar conversando, e não brigando um com o outro' Roberto Azevêdo representou entidade em audiência pública nos Estados Unidos

O consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Roberto Azevêdo, afirmou nesta quarta-feira (3), em audiência pública promovida pelo governo americano, em Washington, que é "totalmente infundada" a noção de que o Brasil age deliberadamente para prejudicar os Estados Unidos. Ele alertou para o risco de rompimento de cadeias de suprimentos formadas por empresas brasileiras e dos EUA, causado por medidas protecionistas.

"As comunidades empresariais dos Estados Unidos e do Brasil têm um relacionamento forte e mutuamente benéfico e estabeleceram cadeias de suprimentos interconectadas e confiáveis que promovem o crescimento econômico e a prosperidade em ambos os países. Romper essas cadeias de suprimentos prejudicará ambos os países", disse o diplomata, que é ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Somos as duas maiores democracias deste hemisfério. Deveríamos estar conversando um com o outro; não brigando um com o outro. Quaisquer problemas devem ser resolvidos por meio de diálogo e cooperação contínuos", acrescentou.

Entidades que representam o setor privado brasileiro, como a CNI e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), estão em Washington em busca de novos canais de diálogo com os EUA. O governo americano aplicou uma sobretaxa de 50% a parte das exportações do Brasil e acena com novas sanções.

O Escritório do Representante Comercial (USTR) da Casa Branca abriu um processo, com base na Seção 301 da Lei de Comércio, que permite investigar se políticas ou práticas de outros países são injustas, discriminatórias ou restritivas ao comércio americano. No caso brasileiro, a investigação foi aberta em 15 de julho e abrange temas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e questões ambientais – como desmatamento ilegal.

Em seu pronunciamento, Roberto Azevêdo afirmou que o Brasil não prejudica a competitividade das empresas americanas envolvidas em comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, como o Pix. Segundo ele, as leis brasileiras estabelecem um equilíbrio entre inovação tecnológica e livre fluxo de dados, com direitos de privacidade individuais.

"O Brasil também oferece um sistema de pagamento rápido, econômico e seguro, semelhante ao sistema de pagamento instantâneo FedNow, criado e implementado pelo Federal Reserve Board dos EUA. Esse sistema de pagamento aumentou a inclusão financeira, reduziu a dependência de dinheiro físico e aumentou a eficiência no varejo e no comércio eletrônico – beneficiando significativamente as empresas americanas", disse o embaixador.

Azevêdo ressaltou que as taxas preferenciais do Brasil são consistentes com os acordos internacionais ratificados e adotados pelos EUA. Com uma tarifa efetiva de 2,7%, os produtos americanos estão sujeitos às menores tarifas entre os parceiros comerciais do país, exceto o Mercosul, pontuou o diplomata.

"De fato, quase três quartos das mercadorias americanas entram nos Estados Unidos com isenção de impostos. Essas taxas são ainda mais benéficas do que aquelas acordadas com países como México e Índia, que estão sujeitos a tarifas efetivas médias de 4,7% e 3,2%, respectivamente", afirmou.

O consultor da CNI assegurou que o Brasil aplica rigorosamente suas leis anticorrupção por meio de um Judiciário "que permanece independente e imune à pressão política". Disse que o país é elogiado pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Na área de propriedade intelectual, ele afirmou que foram adotadas medidas significativas de fiscalização da propriedade intelectual, reconhecidas pelo próprio USTR. Disse, por exemplo, que os direitos de patente foram concedidos em 2,9 anos, o que está em linha com os 2,2 anos para pedidos de patente nos EUA.

"As empresas americanas estão entre as mais beneficiadas pelas políticas adotadas pelo Brasil. As empresas americanas ocupam o primeiro lugar em direitos de patente", disse.

Sobre o acesso do etanol americano, hoje com um imposto de 18%, ao mercado brasileiro, Azevêdo disse que o Brasil não adota atos, políticas ou práticas irracionais ou discriminatórias que onerem ou restrinjam o comércio dos EUA. Como os dois maiores produtores globais do produto, argumentou o embaixador, os países têm uma necessidade limitada de importações para atender à demanda interna.

Azevêdo finalizou seu pronunciamento assegurando que o Brasil aplica rigorosamente suas leis ambientais. Lembrou que o próprio USTR reconheceu os esforços feitos pelo país, que contribuíram para a redução das taxas de desmatamento.

"O Brasil também possui um sistema de controle robusto para a produção e comercialização de produtos florestais. Não é verdade que o desmatamento ilegal prejudique a competitividade dos produtores americanos de madeira e produtos agrícolas", completou.

Veja também