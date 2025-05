A- A+

Protagonismo Consultora de empreendedorismo feminino Aline Portela promove evento no Recife; confira detalhes A proposta do Conexão Ela Dá Conta é integrar empreendedoras de todo o Brasil, ampliar conhecimentos e gerar novas experiências para a jornada dessas mulheres

A consultora de empreendedorismo feminino Aline Portela promove, nos dias 3 e 4 de outubro, no Recife, a terceira edição do Conexão Ela Dá Conta. A proposta é integrar empreendedoras de todo o Brasil, ampliar conhecimentos e gerar novas experiências para a jornada dessas mulheres.



Nos dois dias, as empreendedoras terão acesso a sessões de aprendizado, networking estratégico e troca de experiências. A expectativa é de que cerca de 500 mulheres participem do evento.



Segundo Aline, muitas empreendedoras se sentem solitárias, e o encontro possibilita a troca de aprendizado e experiência com a participação de palestrantes renomadas.

"Vem mulheres do Sul, do Norte, do Centro-Oeste. Todas para o Recife. Isso fortalece a nossa economia e faz com que elas conheçam o turismo e a nossa terrinha”, afirmou Aline.

No Conexão Ela Dá Conta 2025 serão abordados temas relevantes para o crescimento no mercado atual, divididos nos tópicos empreendedorismo feminino; posicionamento digital; marketing e vendas; e gestão de negócios.

Protagonismo

Atualmente, o empreendedorismo vem se consolidando como uma alternativa econômica e de protagonismo para muitas mulheres. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o público feminino representa cerca de 34% dos donos de negócios no país, o que equivale a mais de 10 milhões de empreendedoras.

Por meio de mentorias, consultorias e palestras, Aline incentiva mulheres de Pernambuco, do Brasil e de outros países como Portugal e Venezuela, a ingressarem no mundo do empreendedorismo.

"A gente trabalha com cursos on-line, infoprodutos, mentorias, consultorias. Trabalhamos com mulheres que estão na transição, muitas vezes da CLT para o empreendedorismo, até aquelas que já têm um negócio bem estruturado, mas que têm desafios no empreendedorismo, no próprio negócio", destacou Aline.

Dicas

O primeiro passo para empreender, de acordo com Aline, é colocar todas as ideias no papel.

"Hoje, a gente está vivendo uma jornada de muito ruído, são muitas informações de vários lugares diferentes, então isso gera o que eu chamo de obesidade mental. Então coloca no papel, e procure instituições. A gente tem vários órgãos que dão esse apoio e acesso a essa estrutura para orientar a mulher, porque ela não vai se formar como empreendedora, vai se tornar uma empreendedora", disse.

Desafios

Segundo Aline, um dos principais desafios na jornada do empreendedorismo para a mulher é conciliar todos os papéis historicamente designados a ela. O segundo desafio é a autoconfiança. Além disso, outro desafio enfrentado pelo público feminino é o preconceito de gênero, recorrente em todos os ambientes de trabalho.

"Quero dar um recado para as mulheres. Seja onde essa mulher estiver e o que ela faz hoje, não espere que a pessoa do lado incentive ou plante os seus sonhos, porque o sonho é seu, então a única pessoa responsável por acreditar e por fazer a diferença no seu ambiente e com as pessoas ao seu redor, é você mesma. Que vocês se lembrem que são mulheres que dão conta. Se uma oportunidade chegou, abrace, diga que sim, porque se chegou, você dá conta".

Veja também