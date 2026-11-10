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nordeste Consumidor mais exigente põe atendimento no centro da concorrência entre farmácias no Nordeste Mais informado, pressionado pelo orçamento e com novas demandas de uma população que envelhece, consumidor muda a lógica de um mercado farmacêutico de R$ 28,6 bilhões

No Nordeste, um em cada três clientes de farmácia sai da loja sem levar tudo o que pretendia comprar. Na mesma região, 72,6% dos consumidores com 60 anos ou mais usam três ou mais medicamentos de uso contínuo por dia. Os dados são da pesquisa Comportamento do Consumidor em Farmácias 2026, do IFEPEC, e ajudam a retratar um cliente que combina menor margem no orçamento com necessidades mais complexas de atendimento.



A pressão financeira aumentou nos últimos cinco anos. No Brasil, a parcela de consumidores que deixou de comprar algum produto por falta de dinheiro passou de 4,8%, em 2021, para 12,6%, em 2026. No Nordeste, o índice chega a 20,4%, praticamente um em cada cinco consumidores. Os genéricos também ganharam espaço no período: estão presentes em 32,1% das compras no país, ante 27,6% em 2021.

A jornada de compra também começa cada vez mais antes da chegada à loja. A pesquisa de preços pela internet, ainda minoritária, avançou de 1,1% dos consumidores em 2021 para 11,3% em 2026. Sites, redes sociais, aplicativos e ferramentas digitais passaram a fazer parte do caminho até o balcão.

Para uma parcela crescente dos clientes, portanto, quem atende deixa de ser necessariamente a primeira fonte de informação. Passa a lidar com um consumidor que pode chegar com preços comparados, dúvidas e referências pesquisadas anteriormente. Na avaliação do Grupo AMR Saúde, detentor das bandeiras Drogaria Americana, Drogaria Poupe Já e Farma Justa, o desafio é partir desse conhecimento prévio para qualificar a orientação dentro da loja.



O aumento do número de estabelecimentos também amplia as opções disponíveis. O Nordeste liderou a expansão territorial do varejo farmacêutico em 2025, com abertura líquida de lojas superior à das demais regiões, segundo dados da IQVIA. Em Pernambuco, são cerca de 1.819 habitantes por estabelecimento, segundo estimativa construída a partir de dados populacionais e do número de farmácias e drogarias inscritas no estado.

Quanto maior a oferta, mais preço, localização, conveniência, disponibilidade e qualidade do atendimento entram na escolha do consumidor. A interação dentro da loja, porém, continua relevante. Segundo o IFEPEC, 82,5% dos consumidores não retiraram produtos da área de autosserviço sem a ajuda de um atendente. Entre o público com mais de 60 anos, a compra física também mantém peso importante, enquanto o delivery ainda tem baixa adesão.



Para o Grupo AMR Saúde, vender melhor nesse cenário não significa simplesmente colocar mais produtos no cupom. Significa entender a necessidade do cliente, apresentar alternativas adequadas quando cabíveis e reconhecer as situações que exigem a orientação do farmacêutico.

“O bom atendimento não é o que aumenta o valor do cupom, e sim o que resolve a necessidade de quem entrou na loja. Quando o consumidor tem restrição de orçamento, usa vários medicamentos ou já chega com informações pesquisadas anteriormente, a capacidade da equipe de ouvir e orientar faz ainda mais diferença”, diz Lucas Rosa, head de marketing do Grupo AMR Saúde.

Região puxa o crescimento

Com mais de 490 unidades em 16 estados e faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2025, o Grupo AMR tem no Nordeste sua segunda maior praça, atrás apenas do Sul de Minas. Só Pernambuco reúne mais de 100 lojas da rede.



Entre janeiro e setembro de 2026, considerando os mercados em que atua, o grupo cresceu 19,1% em termos reais no Nordeste, ante 12,3% dos concorrentes. Foi a maior diferença favorável registrada pela rede entre as regiões analisadas por seu BI de mercado.



“Crescer acima do mercado no Nordeste aumenta a nossa responsabilidade de entender o consumidor local. Abrir lojas é importante, mas não basta. A vantagem vem da capacidade de transformar informação em execução dentro da loja”, afirmou Rosa.



Em 2026, o grupo destinou R$ 3,03 milhões a iniciativas de marketing, tecnologia, capacitação e apoio comercial aos franqueados. A formação das equipes também ocorre a distância, com 84 transmissões ao vivo realizadas entre janeiro e outubro.



A leitura da empresa é que boa parte do conhecimento sobre mercado e gestão costuma chegar primeiro a donos e gestores, embora o contato diário com o consumidor esteja concentrado na linha de frente. Por isso, a rede reunirá 350 profissionais de 51 grupos de drogarias do Nordeste em Caruaru (PE), no dia 15 de novembro, na Imersão Expert de Vendas. Participam vendedores, balconistas, farmacêuticos, gestores e proprietários.



A programação combina conteúdos técnicos e comportamentais com dados específicos do mercado nordestino. Entre os temas estão abordagem ao cliente, tratamento de objeções, composição da cesta, qualidade do atendimento e leitura de indicadores do varejo farmacêutico.

A proposta é aproximar informações sobre mercado e comportamento de consumo das decisões tomadas diariamente no ponto de venda.

“Precisamos conhecer o consumidor da região com a mesma profundidade com que acompanhamos os números do negócio. O treinamento online é contínuo, mas o presencial leva esse conhecimento direto a quem está no balcão, para que os dados de mercado virem decisões melhores no atendimento diário”, explica Rosa.

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