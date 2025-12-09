A- A+

tarifas Consumidores devem pagar 47,8 bilhões em subsídios nas contas de luz de 2026 Valor é 15,4% maior do que o calculado para este ano; tarifas devem ter aumento médio de 2%

O orçamento para 2026 da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) prevê que R$ 47,8 em subsídios ao setor elétrico serão pagos pelos consumidores em sua conta de luz. O valor cresceu 15,4% em relação aos R$ 40,6 bilhões cobrados em 2025.

A CDE é um super fundo que cobre os subsídios do setor elétrico e que é pago pelos consumidores através das tarifas mensais de luz, e também em parte por multas e outras fontes de custeio.

Esse fundo financia, por exemplo, descontos tarifários específicos, como os concedidos aos consumidores de baixa renda, rurais e irrigantes — unidades de consumo que utilizam energia elétrica exclusivamente para irrigação ou aquicultura.

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um orçamento de R$ 52,7 bilhões para 2026 da CDE. Houve um aumento de 7% em relação ao orçamento do ano passado, que foi de R$ 49,2 bilhões.

Do total de R$ 52,7 bilhões, R$ 47,8 bilhões serão pagos pelos consumidores pela conta de luz. Com isso, haverá um impacto médio de em torno de 2% nas tarifas em 2026, a depender da região do país.

Sudeste, Centro-Oeste e Sul: 2,24%

Norte e Nordeste: 2,38%

Impacto de descontos

Segundo os cálculos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o aumento aconteceu principalmente por causa dos descontos custeados pelas tarifas, em especial associado às fontes incentivadas e à geração distribuída. No caso deste último, houve um aumento de 88% em relação à despesas do orçamento em 2025.

O relatório da Agência aponta que outro fator que influenciou esse aumento foi o custeio do programa Tarifa Social, que foi ampliado pelo governo neste ano, oferecendo desconto na luz para 60 milhões de pessoas.

Segundo a Aneel, com as mudanças nas regras do programa, houve um aumento de R$ 2,6 bilhões (33,3%) no valor a ser custeado pela CDE para sustentar a tarifa social. No total, R$ 10,4 bilhões do orçamento serão destinados para o custeio do benefício concedido a cidadãos de baixa renda.

A Aneel submeteu o documento do Orçamento para consulta pública, que estará disponível para contribuições de 10 de dezembro de 2025 a 26 de janeiro de 2026

