Consumidores fitness investiram 35% mais em 2023

Cada vez mais conectado com o mercado fitness, o brasileiro tem procurado conhecer e investir nos produtos desse segmento. Uma pesquisa do Itaú Unibanco publicada pela Veja certificou isto. De acordo com o estudo, os gastos com academias, moda esportiva e com suplementação alimentar cresceram cerca de 35% em 2023.

A pesquisa ainda indica que o volume de pagamentos aumentou 32% entre janeiro e novembro do ano passado, sobretudo o ticket médio das compras, que chegou a R$ 147 reais no período. O ticket médio é o indicador que mapeia a média de quanto os consumidores gastam em cada compra feita no segmento.

Essa realidade pode ser ainda maior do que o documentado, pois os dados contemplam apenas compras realizadas via cartões de crédito e Pix, não incluindo pagamentos por dinheiro em espécie.

Nesse mercado em potencial crescimento, a proximidade com o cliente é a base para melhorar ou ampliar a margem de negócios. Ao menos é o que defende o empresário e profissional de educação física, Sebastião Paulino.

“Eu vejo muita exigência no consumidor do produto fitness. Por se tratar de serviços que tenham ligação direta com a qualidade de vida, bem-estar e saúde, esses consumidores tendem a pesquisar muito e sua escolha sempre será pelo que mais tiver paridade com o seu perfil e ainda que entregue melhor funcionalidade. Por isso, trazer este cliente para perto, analisar o seu perfil e oferecer a ele o que melhor se enquadre em suas necessidades é o ideal”, salienta.

Paulino, procurando essa proximidade, encontrou uma maneira prática de alcançar o cliente. 38 anos atrás, o empresário fundou a Expo Enaf, uma feira de negócios fitness que apresenta stands com diferentes marcas, produtos e serviços do segmento, além de encontros com especialistas em cursos imersivos, palestras, campeonatos de fisiculturismo e concursos de misses

“Feiras funcionam como vitrines e, nessas amostragens, podemos mostrar detalhadamente ao consumidor todas as funcionalidades, as aplicações e os adjetivos que qualificam o produto. É com essa apreciação que trazemos o cliente para perto e motivamos as vendas. Além, é claro, de também ser uma oportunidade de disseminar conhecimento técnico e prático sobre uma questão de interesse”, explica o empresário fitness e fundador da Expo Enaf

Por falar em público, o editorial ainda indica quem é o público que mais ascendeu em 2023. Pessoas com idade entre 15 e 29 anos foram as que mais realizaram compras, somando 58,7% do volume de vendas. Por outro lado, pessoas com idade entre 42 e 30 anos foram os que mais investiram dinheiro, sendo responsáveis por 45,9% do total de compras e 45,4% do valor total transacionado.

“Pesquisas como essas também auxiliam muito na conexão com o público porque, sabendo quem são, podemos produzir melhores estratégias. Até mesmo para saber qual produto iremos criar ou expor, a fim de causar um impacto de familiaridade com o futuro cliente”, finaliza Paulino.

