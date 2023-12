A- A+

E-commerce Consumidores focam em produtos eletrônicos para o Natal, segundo pesquisa A poucos dias do Natal, os consumidores buscam concluir as compras para o período

A poucos dias do Natal, os consumidores buscam concluir as compras para o período. Com isso, mais de 60% da população ainda pesquisa pelos itens, de acordo com pesquisa divulgada pela plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) AliExpress. Desses, 64,8% focam nos produtos eletrônicos.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) também projeta que as vendas online para o período poderão atingir R$ 17,9 bilhões, um aumento de 3,34% em relação ao mesmo período de 2022.

Segundo Andressa Nagem, gerente de e-commerce da Nagem, a busca pela facilidade nas plataformas digitais consolida a tendência das compras online.

"Apesar disso, as vendas no varejo físico também apontam tendência de crescimento com relação ao ano passado", acrescentou.

As lojas que trabalham com comércio eletrônico começaram a se preparar no início do semestre para lidar com o fluxo intenso de entregas neste período.

"Um diferencial para que os produtos cheguem no prazo desejado pelos consumidores, principalmente quando falamos de compras de última hora, é a escolha pelas redes varejistas que contam com frota própria e parceria com transportadoras reconhecidas. Isso garante a entrega segura e no prazo", completou Andressa.

