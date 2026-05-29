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Consumo das famílias cresce 1% no 1º trimestre de 2026 ante os 3 meses anteriores, afirma IBGE
Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o consumo mostrou alta de 1,7%
Consumo das famílias cresce 1% no 1º trimestre de 2026 ante os 3 meses anteriores, afirma IBGE - Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil
O consumo das famílias subiu 1,0% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o consumo das famílias mostrou alta de 1,7%.
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O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,4% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, alcançando patamar recorde no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o consumo do governo mostrou alta de 2,8%, de acordo com o IBGE.