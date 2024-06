A- A+

Energia Consumo de eletricidade sobe 7,3% no 1º tri com recorde no comércio e residências, diz EPE Destaque para a alta de 12,3% da classe residencial, mas também impactado pelo bom desempenho da classe comercial, cujo consumo cresceu 8,4% no período, e da alta de 3,8% da classe industrial

O consumo de eletricidade subiu 7,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para a alta de 12,3% da classe residencial, mas também impactado pelo bom desempenho da classe comercial, cujo consumo cresceu 8,4% no período, e da alta de 3,8% da classe industrial, segundo o Boletim Trimestral da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).



As classes comercial e residencial atingiram os maiores valores trimestrais da série histórica da EPE, iniciada em 2004, de 26 942 gigawatts-hora (GWh) e 46.242 GWh, respectivamente.

Na indústria, o consumo chegou a 46.200 GWh.



De janeiro a março, o mercado livre de energia avançou 8,8%, enquanto o mercado cativo (distribuidoras) subiu 6,4%.O mercado livre ficou com 39,9% do mercado total, com alta de 21,7% no número de consumidores, na comparação com o mesmo período de 2023.



A alta do consumo reflete o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março, de 2,5% ante o primeiro trimestre de 2023, com o setor de serviços contribuindo com uma elevação de 3%.

Já a expansão do consumo residencial está em linha com o crescimento do consumo das famílias, de 4,4% no período.



"Outros indicadores relevantes são a redução da taxa de desocupação (de 8,8% para 7,9%); a elevação de 1,5% nos rendimentos médios reais; e o aumento de 1,6 milhão de contratações", explicou a EPE



O comércio também ajudou a aumentar o consumo de energia elétrica no País, que se mostrou em consonância ao crescimento do setor, registrando 3% no primeiro trimestre, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Serviços técnicos profissionais e alimentação puxaram a atividade, com altas de 8,7% e 7,1%, respectivamente.



Já a indústria continua na lanterna, com a menor alta no consumo de eletricidade entre as classes, acompanhando o desempenho do setor.

Segundo o IBGE, a indústria no primeiro trimestre cresceu 1,9%.



Considerando os nove segmentos mais eletrointensivos da indústria de transformação, houve expansão na maioria deles: celulose papel e produtos de papel (4%), produtos alimentícios (3,6%), borracha e material plástico (3,2%), minerais não metálicos (0,9%), entre outros.

Já produtos têxteis e químicos caíram 1,7% e produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, diminuíram 1,3%.



Entre as regiões, a Norte se destacou no primeiro trimestre do ano com alta de 10,4% contra o mesmo período do ano passado, seguida pela Sudeste, com 9% de crescimento, e a região Sul, com mais 8,6%. No Centro-Oeste, o consumo de energia elétrica subiu 7,5% e no Nordeste, 5,8%.

