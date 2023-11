Consumo em restaurantes e supermercados apresenta variações discretas no Nordeste

A- A+

No mês de outubro, o Nordeste apresentou uma queda discreta no consumo em supermercados e restaurantes segundo o estudo feito pela Alelo – empresa especialista em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas - divulgado em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Denominado de Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e Índices de consumo em restaurantes (ICR), o levantamento é feito a partir das compras realizadas com vales-benefícios alimentação e refeição.

O levantamento dos dados das transações de outubro de 2023 revela que o valor gasto em supermercados mostrou uma queda de 0,9% em relação ao mês de setembro. Paralelamente, houve também um recuo de 1,5% no número de transações efetivadas. No comparativo entre o número de operações feitas em outubro de 2022 com outubro de 2023, a região apresentou um percentual de 3,6%.

A pesquisa lembra ainda que, de acordo com os dados do IPCA/IBGE, o grupo alimentação e bebidas registrou uma inflação mensal de 0,31%. Além disso, em termos desagregados o subgrupo alimentação em domicílio apresentou uma inflação de 0,27%, enquanto os preços do subgrupo alimentação fora do domicílio subiu 0,42% neste mês – o que impacta diretamente no montante gasto com esses dois tipos de transação.

O IPCA/IBGE apresentou uma desaceleração no grupo alimentação e bebida (de +0,88% para +0,48%) nos últimos 12 meses, em boa medida atribuída à deflação exibida pelo subgrupo alimentação fora do domicílio (95,42%), cuja variação se mantém acima do índice geral em 12 meses.

Veja também

Petróleo Petróleo fecha em queda e pressão aumenta sobre a Opep+