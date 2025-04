A- A+

DEMANDA Consumo mundial de petróleo aumentará menos do que o previsto em 2025, diz Opep Espera-se que o crescimento da demanda mundial em 2025 seja impulsionado pela China e pela Índia

A Opep revisou ligeiramente para baixo sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2025, devido principalmente às tarifas alfandegárias americanas, segundo seu relatório mensal publicado nesta segunda-feira (14).

A organização espera que a demanda mundial por petróleo bruto aumente uma média de 1,3 milhão de barris por dia (mb/d) este ano, acima dos 1,4 mb/d previstos em março, e alcance um total de 105,05 mb/d.



"Esse pequeno ajuste se deve principalmente aos dados recebidos para o primeiro trimestre de 2025 e ao impacto esperado na demanda de petróleo, devido às tarifas alfandegárias americanas recentemente anunciadas", disse a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que revisa suas previsões mensalmente.

A demanda de petróleo bruto em 2024 foi de 103,75 mb/d. Espera-se que o crescimento da demanda mundial em 2025 seja impulsionado pela China e pela Índia.

Nos países da OCDE, a demanda por petróleo tem previsão de estar "sob pressão devido ao provável impacto das novas tarifas americanas sobre as importações", detalhou a organização.

"Como resultado, a demanda por petróleo no segundo trimestre nas Américas deverá cair 70.000 barris/dia" em relação a 2024.

Ao mesmo tempo, espera-se que os países europeus da OCDE vejam a demanda cair em 20.000 barris/dia, enquanto a região Ásia-Pacífico da OCDE deve permanecer estável.

Essas regiões devem apresentar uma recuperação no segundo semestre do ano, concentrada no terceiro trimestre.

