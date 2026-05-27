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PETRÓLEO Consumo mundial de petróleo e gás pode precisar cair se guerra persistir, diz dirigente do Fed Posições extremas para combater desequilíbrios fiscais e financeiros podem se acumular e persistir por anos, segundo presidente

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta quarta-feira, 27, que, se o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz não retornar em breve aos níveis pré-guerra, o consumo mundial de petróleo e gás natural poderá precisar cair de forma mais significativa.

"As consequências econômicas dependeriam do grau em que os usuários finais podem mudar para outras fontes de energia ou usar a energia de forma mais eficiente, em vez de reduzir a atividade econômica", disse ela em um discurso na Conferência do Instituto de Estudos Monetários e Econômicos do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

Segundo Logan, posições extremas para combater desequilíbrios fiscais e financeiros podem se acumular e persistir por anos. "E quando isso acontece, as economias se tornam mais vulneráveis a choques", pontua.

Logan acrescentou que as autoridades dos EUA tomaram medidas substanciais para fortalecer a resiliência do mercado de Treasuries, incluindo melhorias nas ferramentas de liquidez do Fed. "Acredito que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) pode promover ainda mais a resiliência do mercado e a implementação eficaz da política monetária ao compensar centralmente nossas operações de mercado aberto, mesmo que não estejam sujeitas ao mandato", comentou.

Para a dirigente, o FOMC deve também aprofundar suas estratégias e ferramentas para distinguir o apoio ao funcionamento suave do mercado de Treasuries da acomodação monetária.

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