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Pesquisa Consumo nos lares cresce 5,75% e tem maior avanço anual para outubro desde 2023, mostra Abras Em relação a setembro, a alta foi de 5,88%. Com o resultado, o crescimento acumulado no ano passou de 2,70% até setembro para 2,82% até outubro

O consumo nos lares brasileiros cresceu 5,75% em outubro na comparação com mesmo mês de 2025, o maior avanço anual para o período desde 2023, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 26, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Em relação a setembro, a alta foi de 5,88%. Com o resultado, o crescimento acumulado no ano passou de 2,70% até setembro para 2,82% até outubro.

A alta do consumo coincide com o fim das apostas esportivas e com o aumento dos valores pagos pelo Bolsa Família, cujo desembolso passou de cerca de R$ 13 bilhões em setembro para R$ 15 bilhões em outubro.

"Observamos um fortalecimento do consumo na entrada do último trimestre, depois de um crescimento mais moderado até setembro. Esse avanço ocorreu sem uma aceleração equivalente nos dados mais recentes de geração de empregos formais", afirmou o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, em coletiva de imprensa

Para a Black Friday, a entidade projeta crescimento de 5,5% a 6,5% no consumo, considerando tanto as lojas físicas quanto os canais digitais dos supermercados. Segundo o executivo, a data promocional tem ganhado importância no setor como uma oportunidade de antecipação das compras de Natal e Ano Novo.

Para as festas de fim de ano, a expectativa é de crescimento de 10% no consumo das famílias, favorecido principalmente pela entrada dos recursos do 13º salário. Os preços dos produtos natalinos, por sua vez, devem subir, em média, 4,5% em relação a 2025.

Cestas

O aumento do consumo em outubro ocorreu mesmo com o encarecimento dos produtos nos supermercados. O AbrasMercado, indicador que acompanha uma cesta de 35 produtos de largo consumo, registrou alta de 1,74% ante setembro, alcançando o valor médio de R$ 861. Em 12 meses, a alta acumulada é de 7,74%

Já a cesta de 12 produtos básicos ficou 1,37% mais cara em outubro, atingindo R$ 362, com avanço de 4,88% em 12 meses.

Entre os hortifrútis, os preços do tomate e da cebola chamam a atenção, com altas acumuladas de 89,75% e 80,08% no ano, respectivamente.

No grupo das proteínas, todos os produtos pesquisados ficaram mais caros em outubro, com destaque para os cortes traseiro e dianteiro da carne bovina, cujos preços subiram 2,80% e 2,11%, respectivamente.

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