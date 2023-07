A- A+

"Compliance" Conta de Bolsonaro no Banco do Brasil nos EUA é encerrada Informação foi revelada pelo site Metrópoles nesta quinta-feira

O Banco do Brasil encerrou uma conta mantida por Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (20), ao comentar o episódio, o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, disse que também teve uma conta encerrada. "A minha também! “Sem aviso”, explicações e questionamentos solenemente ignorados! Vai ver é coincidência cotidiana!", escreveu o vereador carioca no Twitter.

O encerramento da conta de Jair Bolsonaro foi revelado pelo site Metrópoles. O motivo seria uma questão de "compliance", e o banco disse ao veículo ter "protocolos rígidos de acompanhamento das movimentações financeiras de seus clientes".

Procurado pelo Globo, o Banco do Brasil disse que não comenta movimentações financeiras específicas de seus clientes em respeito ao sigilo bancário. "O BB destaca ainda que respeita integralmente a legislação e regulamentação bancária em todos os países onde atua", conclui a nota do banco.

De acordo com o Metrópoles, a conta de Bolsonaro no BB Americas foi aberto em dezembro do ano passado.

