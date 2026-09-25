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energia Conta de luz: bandeira tarifária será verde em outubro e contas de luz devem ter alívio, diz Aneel Bandeira estava amarela desde maio, com início do período de seca

A Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel) definiu nesta sexta-feira que a bandeira tarifária no mês de outubro será verde.

Assim, haverá um alívio nas contas de luz, já que estava em vigor a indicação amarela, que representava custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, refletindo as condições favoráveis de geração.Em maio, foi acionada a bandeira amarela e essa situação permaneceu nos meses seguintes.

Adotado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo que os consumidores acompanhem, mês a mês, as condições de geração de energia no País.

O que significa cada cor e quanto custa cada bandeira?

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,885 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumido.

A quem se aplica?

Todos os consumidores cativos das distribuidoras são faturados pelo Sistema de Bandeiras Tarifárias, com exceção daqueles localizados em sistemas isolados.

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