Conta de luz em agosto terá bandeira verde

A bandeira tarifária nas contas de luz de todos os brasileiros será verde em agosto, o que significa que não haverá cobrança de valor adicional nas faturas. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), segundo a qual as condições para a geração de eletricidade no país estão favoráveis.

A bandeira verde, válida para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. O SIN, segundo a Aneel, é a malha de linhas de transmissão que leva energia elétrica das usinas aos consumidores.

A expectativa da agência reguladora é que esse cenário seja mantido até o fim do ano.

Entenda

O objetivo desse modelo tarifário — quando a bandeira está amarela ou vermelha — é desestimular o consumo de energia elétrica, com cobranças extras nas contas de luz, quando as condições de geração no país não são favoráveis.

A ideia é evitar o acionamento de usinas termelétricas, que geram energia mais cara, quando os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos, em função da redução das chuvas.

O sistema de bandeiras possibilita que os consumidores conheçam mensalmente a situação da geração de energia. Esse mecanismo foi criado em 2015.



Mantida desde abril

A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores brasileiros em 16 de abril de 2022, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termelétricas.

Para os beneficiários de baixa renda, que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficaram de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde dezembro de 2021.

