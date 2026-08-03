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ECONOMIA Conta de luz permanece mais cara em agosto. Veja sete hábitos que podem estar esvaziando seu bolso Bandeira amarela volta a encarecer a energia elétrica, mas o maior problema pode estar dentro da sua própria casa. Hábitos comuns fazem a conta subir sem que muita gente perceba

A conta de energia vai pesar mais no bolso dos brasileiros em julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou o acionamento da bandeira tarifária amarela, o que representa uma cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

A medida foi adotada devido à redução das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas, o que exige o uso de usinas termelétricas, cuja geração é mais cara.

Com o custo da energia em alta, alguns hábitos do dia a dia podem fazer toda a diferença no valor da fatura. Muitos consumidores sequer percebem que pequenos desperdícios, repetidos diariamente, podem representar dezenas de reais a mais no fim do mês.

Confira os sete maiores vilões do consumo de energia e o que fazer para evitar surpresas no fim do mês.

1. O banho que custa caro

Poucos aparelhos pesam tanto na conta de luz quanto o chuveiro elétrico. Em muitas residências, ele responde sozinho por boa parte do consumo mensal. O problema não está apenas na potência do equipamento, mas no hábito de tomar banhos longos ou utilizar a temperatura máxima sem necessidade.

Quem quer economizar deve optar pela posição verão sempre que possível, desligar o chuveiro ao se ensaboar e evitar o uso nos horários de maior demanda de energia. Cada minuto a menos sob o chuveiro representa uma diferença real na fatura.

2. Dormir no frio e acordar com a conta mais alta

O ar-condicionado virou item indispensável em muitas casas, mas também está entre os equipamentos que mais consomem energia. Um dos erros mais comuns é ajustar a temperatura para níveis muito baixos. Além de não resfriar o ambiente mais rapidamente, isso obriga o aparelho a trabalhar mais durante toda a noite.

Especialistas recomendam manter a regulagem próxima dos 23°C, utilizar a função timer e realizar a limpeza periódica dos filtros. Equipamentos com tecnologia inverter também costumam apresentar desempenho muito mais econômico.

3. A geladeira pode estar gastando mais do que deveria

Por ficar ligada 24 horas por dia, a geladeira merece atenção especial. Uma borracha de vedação desgastada, por exemplo, pode fazer o motor funcionar com muito mais frequência para manter a temperatura interna.

Outro hábito comum que aumenta o consumo é guardar panelas e alimentos ainda quentes. Antes de colocar qualquer item na geladeira, o ideal é esperar que ele esfrie naturalmente.

4. Lavar poucas roupas várias vezes na semana

Muita gente usa a máquina de lavar quase diariamente para pequenas quantidades de roupas. O resultado é um consumo maior de energia e água sem necessidade.

A recomendação é reunir um volume maior de peças e utilizar ciclos completos. Além da economia, o equipamento sofre menos desgaste ao longo do tempo.

5. O ferro de passar e os vaporizadores

Para os ferros de passar que possuem a função vapor, estudos mostram que ao utilizá-la o consumo aumenta em 2,5 vezes, em comparação com o modo seco. A recomendação é de só utilizar a função quando necessário, de acordo com as etiquetas das roupas.

Quando se fala de vaporizadores de mão, o consumo também é 2,5 vezes maior do que o ferro a seco. Já nos modelos verticais, o consumo aumenta em até quatro vezes.

A recomendação é de avaliar a necessidade de utilização desses equipamentos e utilizá-los de forma consciente.

6. Micro-ondas e Air Fryer: os novos vilões da cozinha

Os dois aparelhos ganharam espaço nos lares brasileiros, mas exigem atenção. No caso do micro-ondas, muitas pessoas esquecem que o relógio digital permanece consumindo energia durante todo o dia. Parece pouco, mas o gasto se acumula ao longo dos meses.

Já a Air Fryer pode exigir uma quantidade considerável de energia dependendo do tempo de uso e da frequência. Ela costuma compensar quando substitui equipamentos mais gastadores, mas o uso excessivo pode pesar no orçamento.

7. Aparelhos desligados que continuam consumindo energia

Televisão, videogame, computador, roteador de internet, carregadores de celular e diversos outros equipamentos continuam utilizando eletricidade mesmo quando aparentam estar desligados. É o chamado consumo em standby.

Separadamente, o gasto é pequeno. Juntos, porém, vários aparelhos conectados durante 24 horas por dia podem representar um aumento perceptível na conta ao longo do mês.

Uma alternativa simples é utilizar filtros de linha com interruptor para desligar vários equipamentos de uma só vez.

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