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Neoenergia Conta de luz terá novo número de identificação a partir de julho Código do Cliente será substituído pelo Número da Unidade Consumidora

A partir de julho, os clientes da Neoenergia Pernambuco passarão a identificar uma alteração importante na conta de energia. O atual “Código do Cliente” será substituído pelo “Número da Unidade Consumidora”, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O campo “Código de Instalação” também deixará de constar na fatura.

A mudança será realizada automaticamente e não exige qualquer procedimento por parte dos consumidores. O novo número continuará localizado no canto superior direito da conta, no mesmo espaço atualmente ocupado pelo Código do Cliente.

A atualização atende à Resolução Normativa nº 1.095/2024 da ANEEL, que estabelece um padrão nacional para identificação das unidades consumidoras de energia elétrica. A medida busca unificar os sistemas das distribuidoras em todo o país, tornando os processos mais simples, seguros e eficientes, além de facilitar a comunicação entre os agentes do setor elétrico.

Entre os benefícios da padronização está a simplificação do cadastro de famílias de baixa renda no Cadastro Único, utilizado pelas prefeituras para concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica. A mudança também contribuirá para agilizar atendimentos, consultas e solicitações relacionadas ao fornecimento de energia.

Identificação vinculada ao imóvel

Com a nova regra, o Número da Unidade Consumidora passará a ser permanente e vinculado ao imóvel, e não ao titular da conta. Cada endereço terá uma identificação única, utilizada para emissão de faturas, consultas, solicitações e atendimentos nos canais da distribuidora.

O novo padrão nacional contará com 15 dígitos e será adotado em todas as distribuidoras do país. A alteração será aplicada a todas as unidades consumidoras, inclusive aquelas com fornecimento suspenso ou desligado.

Segundo a ANEEL, a padronização reduz a possibilidade de duplicidades, aumenta a rastreabilidade das informações e fortalece a segurança e a transparência dos processos.

Período de adaptação

Para garantir uma transição tranquila, a Neoenergia Pernambuco manterá um período de adaptação de 12 meses. Durante esse prazo, os consumidores poderão utilizar tanto o antigo Código do Cliente quanto o novo Número da Unidade Consumidora para acessar os serviços da empresa.

Ao término desse período, o número de 15 dígitos passará a ser o identificador oficial de cada unidade consumidora.

A Neoenergia Pernambuco destaca que a implantação ocorrerá de forma gradual, acompanhada de ações de comunicação para orientar os clientes e assegurar que a mudança aconteça sem impactos no atendimento.

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