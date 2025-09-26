A- A+

BANCO CENTRAL Conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,204 bilhão em agosto, revela BC O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,204 bilhão em agosto, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em agosto de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,203 bilhão.



Os brasileiros gastaram US$ 1,768 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 565 milhões.



A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 8,837 bilhões de janeiro a agosto. Ela registrou déficit de US$ 12,330 bilhões no total de 2024.



Fluxo cambial até 24/9

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 1,033 bilhão em setembro, até a última quarta-feira, 24, informou o Banco Central. O fluxo financeiro é positivo em US$ 107 milhões, e o comercial, negativo em US$ 1,140 bilhão.

O canal financeiro que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações teve compras de US$ 44,126 bilhões e vendas de US$ 44,019 bilhões no período.



Na conta do comércio exterior, as importações somaram US$ 17,863 bilhões e as exportações, US$ 16,723 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,054 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,840 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 10,829 bilhões nas demais operações.



A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 28,833 bilhões.

