Doações Conta do Bem: doações através da conta de energia muda vida de jovens do Estado O estudante universitário Rodrigo Rocha, de 19 anos, é a prova que a doação dos pernambucanos tem mudado a vida de pessoas de todas as idades

Conta do Bem é a iniciativa que permite qualquer cliente da Neoenergia Pernambuco realizar doações a partir de R$ 1 diretamente na conta de energia, contribuindo para instituições que impactam vidas em todo o estado. As doações da Conta do Bem são direcionadas para Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recife (APAE), Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social e Instituto do Fígado.

Atualmente, aproximadamente 700 mil clientes da distribuidora têm contribuído com a manutenção de trabalhos filantrópicos que impactam diretamente na educação complementar, na saúde, assistência social, cultura e esportes. e no lazer de crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos por 11 instituições estaduais. As doações ocorrem mensalmente e têm auxiliado na manutenção das atividades.

Jovens

Um dos beneficiados pela ação é o estudante Rodrigo Rocha, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do curso técnico em Administração na Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (ETEPAC). Através do projeto, ele conquistou sua primeira vaga de estágio em técnico de administração.

Logo em seguida, conquistou o cargo de Monitor de Biologia do museu do Espaço Ciência de Pernambuco, exercendo a função do Educador Museal. Desde pequeno, Rodrigo entendeu que a educação poderia mudar sua vida. Criado em uma realidade desafiadora, sempre estudou em escola pública e buscou oportunidades para crescer.

Em 2024, passou no vestibular e, enquanto esperava o resultado do Sisu, encontrou no Pró-Criança a chance de se capacitar para o mercado de trabalho. Lá, fez cursos essenciais, como pacote Office, montagem de currículo e comportamento em entrevistas. Hoje, ele continua sua formação com os cursos de iniciação à informática e informática aplicada.

“Os cursos que fiz e estou fazendo no Pró-Criança me deram todas as ferramentas para ingressar no mercado de trabalho. Com certeza foi por meio do que aprendi lá que consegui entrar nos meus dois estágios. Realmente é uma grande mudança de vida para mim e minha família”, afirmou.

Mais do que capacitação, essas doações representam esperança para jovens como Rodrigo e suas famílias. Graças a esse apoio, ele e muitos outros conseguem acesso à educação, qualificação profissional e oportunidades reais de mudança de vida.

