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superávit Contas do governo têm superávit de R$ 10,8 bi em julho; em 2026, déficit é de R$ 81,3 bi O resultado do mês é o melhor para o período desde 2022

As contas do Governo Central, que englobam Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, fecharam julho com superávit primário de R$ 10,783 bilhões, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda.

O superávit representa o melhor resultado para o mês desde 2022, quando as contas ficaram positivas em R$ 22,614 bilhões.

Em junho, o déficit foi de R$ 48,1 bilhões, já em julho de 2025 o rombo foi de R$ 59,070 bilhões.

Apesar do resultado superavitário em julho, no acumulado de 2026, as contas continuam no vermelho, com déficit de R$ 81,305 bilhões. No msmo período do ano passado, o resultado era menos negativo, com déficit de R$ 70,347 bilhões.

O déficit acontece quando as despesas do governo são maiores que suas receitas com tributos e impostos.

O mesmo acontece nos casos das empresas estatais, mas com suas receitas de serviços e produto.

Os resultados das contas do governo são importantes para o cumprimento da meta fiscal, que neste ano é de um superávit fiscal de 0,25% do PIB, equivalente a R$ 34,3 bilhões, com uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo.

Assim, o superávit pode variar entre zero e R$ 68,6 bilhões. Porém, o governo pode retirar da conta algumas despesas, como parte dos precatórios, o que ajuda no cumprimento da meta.

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