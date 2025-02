A- A+

BRASIL Contas públicas do governo têm superávit de R$ 84,9 bilhões em janeiro Na comparação com o o mesmo período do ano passado, houve melhora

As contas do governo federal fecharam o mês de janeiro com um superávit de R$ 84,9 bilhões, informou nesta quinta-feira o Tesouro Nacional.

O déficit ocorre quando a arrecadação com tributos fica abaixo dos gastos do governo e quando as receitas ficam acima das despesas, o resultado é de superávit primário (sem considerar o pagamento de juros da dívida pública).

Na comparação com o o mesmo período do ano passado, quando foi registrado um saldo positivo de R$ 79,3 bilhões, houve melhora.

