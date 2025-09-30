A- A+

Dívida Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto, diz Banco Central Resultado mostra que governo gastou mais do que arrecadou; dívida bruta segue em 77,5% do PIB

O setor público brasileiro – que inclui União, estados, municípios e estatais (exceto bancos e a Petrobras) – fechou agosto no vermelho. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira, as contas tiveram déficit primário de R$ 17,3 bilhões.

Déficit primário significa que o governo gastou mais do que arrecadou em impostos e contribuições, sem contar os juros da dívida.

Em agosto do ano passado, o rombo tinha sido ainda maior, de R$ 21,4 bilhões. No detalhamento:

Governo federal: déficit de R$ 15,9 bilhões

Estados e municípios: déficit de R$ 1,3 bilhão

Estatais: déficit de R$ 6 milhões

Nos últimos 12 meses, o déficit primário acumulado soma R$ 23,1 bilhões, equivalente a 0,19% de tudo o que o país produz (PIB).



Juros da dívida

Além do gasto normal do governo, existe também o pagamento de juros da dívida pública. Em agosto, esses juros custaram R$ 74,3 bilhões – um valor maior que os R$ 69 bilhões pagos no mesmo mês de 2024.

Quando se somam os gastos do dia a dia do governo (primário) mais os juros da dívida, o resultado é chamado de déficit nominal. Em agosto, ele foi de R$ 91,5 bilhões. Em 12 meses, chega a R$ 969,6 bilhões, ou 7,81% do PIB.

Dívida do país

A dívida líquida (que desconta os ativos do governo) ficou em 64,2% do PIB (R$ 8 trilhões) em agosto. Esse número subiu principalmente por causa dos juros e da valorização do dólar frente ao real.

Já a dívida bruta (que considera todo o endividamento sem descontar ativos) ficou em 77,5% do PIB (R$ 9,6 trilhões), estável em relação a julho. Em termos simples: a dívida bruta é o número que os investidores mais acompanham para medir se o país está conseguindo controlar suas contas.

