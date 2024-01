Contas públicas têm rombo de R$ 37,3 bilhões em novembro e déficit de R$ 131,4 bilhões em 12 meses

A- A+

As contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, foram deficitárias em R$ 37,3 bilhões em novembro. No intervalo de 12 meses, o saldo negativo foi de R$ 131,4 bilhões, cerca de 1,22% do PIB.

Os dados foram atualizados pelo Banco Central nesta sexta-feira. No mesmo período de 2022, o governo registrou superávit de R$ 137,9 bilhões.

O superávit primário considera que as receitas superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública.

Em novembro, houve déficit de R$ 38,9 bilhões no governo central e de R$ 343 milhões nas empresas estatais. Por outro lado, houve superávit de R$ 2 bilhões nos governos regionais.

Para justificar essa piora, a equipe econômica aponta com recorrência para os chamados gastos tributários, como isenções fiscais, que impactam negativamente na base de arrecadação do governo.Além disso, o aumento do rombo no ano vem de uma cenário de elevação de despesas autorizadas pela PEC da transição, aprovada no fim de 2022.

O aumento de gastos em 2023 foi estimado em R$ 168,9 bilhões, com a PEC.

Dívida pública

No mês de novembro, a dívida do setor público consolidado ficou em 73,8% do PIB, estável em relação ao mês anterior. A dívida bruta é calculada com base nas contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais.

Veja também

Investimento Governo investe mais de R$ 950 milhões em estradas vicinais