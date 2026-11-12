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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Contínua evolução ao longo de mais de oito décadas Entre os que ajudaram a consolidar a entidade, destaca-se Anchieta Alves, ligado à loja Charme Modas, considerado uma liderança decisiva na estruturação do Sindilojas Recife

O comércio do Recife pode ser visto nas vitrines do Centro, nos corredores dos shoppings e nas lojas de bairro. Mas parte das decisões que organizam esse cotidiano nasce longe dos balcões, em mesas de negociação. É nesse espaço de representação empresarial que o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife) hojeconstruiu sua trajetória. Ao celebrar 85 anos em 2026, a entidade procura associar a experiência nas relações de trabalho a uma agenda que inclui gestão, transformação digital e os desafios de manter os negócios em atividade.

A história remonta a 1941, ainda no governo de Getúlio Vargas. O presidente da entidade hoje, Fred Leal, aponta a Carta Sindical daquele ano como registro histórico da instituição, quando comerciantes locais se reuniram para constituir uma representação capaz de negociar interesses comuns, especialmente as condições de trabalho no setor. A convenção coletiva se tornaria um dos principais instrumentos dessa atuação.

Consolidação

Entre os que ajudaram a consolidar a entidade, Leal destaca Anchieta Alves, ligado à loja Charme Modas, considerado uma liderança decisiva na estruturação do Sindilojas Recife. O percurso também exigiu enfrentar a imagem de uma instituição distante dos próprios empresários. Aproximar a entidade do cotidiano das lojas passou, assim, a integrar o esforço de renovação. A negociação trabalhista permaneceu central, mas deixou de resumir a agenda.

Um dos episódios mais importantes dessa trajetória foi o entendimento com o sindicato dos comerciários para a abertura das lojas aos domingos. A negociação, feita entre 15 e 20 anos atrás, respondeu a mudanças nos hábitos de consumo e à expansão dos shopping centers.

Chegar ao acordo exigiu discussões prolongadas. Para Leal, o resultado demonstra o alcance da representação coletiva: construir uma solução por meio do diálogo entre empregadores e trabalhadores. “A gente procura sempre o melhor, tanto para o lado patronal quanto para o laboral”, diz.

Nem todas as lembranças têm a serenidade das mesas de acordo. Leal recorda uma antiga negociação no Tribunal do Trabalho em que os ânimos se exaltaram e foi preciso conter participantes para impedir uma briga. Ele descreve o episódio como isolado, mas que expõe a tensão que pode acompanhar a conciliação de interesses distintos.

Outro marco é a realização, no Recife, de um encontro nacional de sindicatos patronais, em 2001. O evento ampliou a projeção da instituição. A articulação com outras entidades também compõe essa trajetória: o Sindilojas Recife integra a estrutura de representação da Fecomércio-PE e desenvolve ações com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife em pautas de interesse comum.

Atuação

A atuação conjunta alcança campanhas de estímulo ao comércio e iniciativas voltadas à recuperação do Centro, especialmente em torno do Recentro. Embora compartilhem objetivos, sindicato, CDL e federação têm atribuições próprias. Ao Sindilojas cabe a negociação patronal da convenção coletiva com o sindicato dos comerciários; as parcerias ampliam sua capacidade de mobilização e de diálogo com o poder público.

A dimensão dessa representação aparece na diversidade dos estabelecimentos. O vice-presidente do Sindilojas Recife, Mário Mawad, informa que a entidade tem aproximadamente 10 mil empresas filiadas no Centro, nos polos comerciais de bairros e nos shoppings da capital.

Segundo estimativa de Fred Leal, entre 90% e 95% desta base está no Simples Nacional. O universo reúne pequenos negócios e grandes redes de varejo, com estruturas e necessidades diferentes. A representatividade empresarial envolve, portanto, encontrar pontos de convergência entre quem mantém uma operação de menor porte e quem administra lojas integradas a grupos nacionais.

O apoio também alcança demandas tributárias coletivas. Mário Mawad relata que a atuação da entidade já possibilitou recuperações expressivas de impostos para empresas do setor. Hoje, essa agenda se encontra com mudanças na maneira de vender.

Comércio eletrônico, mídias digitais e inteligência artificial (IA) passaram a integrar as preocupações da direção, ao lado dos debates sobre jornada de trabalho e das dificuldades de contratação. Para Mawad, a inovação precisa caminhar com a formação e a disponibilidade de profissionais, porque muitas operações continuam dependendo do atendimento presencia

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