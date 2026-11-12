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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS

Contínua evolução ao longo de mais de oito décadas

Entre os que ajudaram a consolidar a entidade, destaca-se Anchieta Alves, ligado à loja Charme Modas, considerado uma liderança decisiva na estruturação do Sindilojas Recife

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Um dos primeiros presidentes do Sindilojas Recife, José de Anchieta Alves (no meio, de terno claro), em uma reunião do sindicatoUm dos primeiros presidentes do Sindilojas Recife, José de Anchieta Alves (no meio, de terno claro), em uma reunião do sindicato - Foto: SindilojasArquivo

O comércio do Recife pode ser visto nas vitrines do Centro, nos corredores dos shoppings e nas lojas de bairro. Mas parte das decisões que organizam esse cotidiano nasce longe dos balcões, em mesas de negociação. É nesse espaço de representação empresarial que o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife)  hojeconstruiu sua trajetória. Ao celebrar 85 anos em 2026, a entidade procura associar a experiência nas relações de trabalho a uma agenda que inclui gestão, transformação digital e os desafios de manter os negócios em atividade.

A história remonta a 1941, ainda no governo de Getúlio Vargas. O presidente da entidade hoje, Fred Leal, aponta a Carta Sindical daquele ano como registro histórico da instituição, quando  comerciantes locais se reuniram para constituir uma representação capaz de negociar interesses comuns, especialmente as condições de trabalho no setor. A convenção coletiva se tornaria um dos principais instrumentos dessa atuação.

Consolidação
Entre os que ajudaram a consolidar a entidade, Leal destaca Anchieta Alves, ligado à loja Charme Modas, considerado uma liderança decisiva na estruturação do Sindilojas Recife. O percurso também exigiu enfrentar a imagem de uma instituição distante dos próprios empresários. Aproximar a entidade do cotidiano das lojas passou, assim, a integrar o esforço de renovação. A negociação trabalhista permaneceu central, mas deixou de resumir a agenda.

Um dos episódios mais importantes dessa trajetória foi o entendimento com o sindicato dos comerciários para a abertura das lojas aos domingos. A negociação, feita entre 15 e 20 anos atrás, respondeu a mudanças nos hábitos de consumo e à expansão dos shopping centers. 
Chegar ao acordo exigiu discussões prolongadas. Para Leal, o resultado demonstra o alcance da representação coletiva: construir uma solução por meio do diálogo entre empregadores e trabalhadores. “A gente procura sempre o melhor, tanto para o lado patronal quanto para o laboral”, diz.

Nem todas as lembranças têm a serenidade das mesas de acordo. Leal recorda uma antiga negociação no Tribunal do Trabalho em que os ânimos se exaltaram e foi preciso conter participantes para impedir uma briga. Ele descreve o episódio como isolado, mas que expõe a tensão que pode acompanhar a conciliação de interesses distintos.

Outro marco é a realização, no Recife, de um encontro nacional de sindicatos patronais, em 2001. O evento ampliou a projeção da instituição. A articulação com outras entidades também compõe essa trajetória: o Sindilojas Recife integra a estrutura de representação da Fecomércio-PE e desenvolve ações com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife em pautas de interesse comum.

Atuação
A atuação conjunta alcança campanhas de estímulo ao comércio e iniciativas voltadas à recuperação do Centro, especialmente em torno do Recentro. Embora compartilhem objetivos, sindicato, CDL e federação têm atribuições próprias. Ao Sindilojas cabe a negociação patronal da convenção coletiva com o sindicato dos comerciários; as parcerias ampliam sua capacidade de mobilização e de diálogo com o poder público.

A dimensão dessa representação aparece na diversidade dos estabelecimentos. O vice-presidente do Sindilojas Recife, Mário Mawad, informa que a entidade tem aproximadamente 10 mil empresas filiadas no Centro, nos polos comerciais de bairros e nos shoppings da capital. 

Segundo estimativa de Fred Leal, entre 90% e 95% desta base está no Simples Nacional. O universo reúne pequenos negócios e grandes redes de varejo, com estruturas e necessidades diferentes. A representatividade empresarial envolve, portanto, encontrar pontos de convergência entre quem mantém uma operação de menor porte e quem administra lojas integradas a grupos nacionais.

O apoio também alcança demandas tributárias coletivas. Mário Mawad relata que a atuação da entidade já possibilitou recuperações expressivas de impostos para empresas do setor. Hoje, essa agenda se encontra com mudanças na maneira de vender. 

Comércio eletrônico, mídias digitais e inteligência artificial (IA) passaram a integrar as preocupações da direção, ao lado dos debates sobre jornada de trabalho e das dificuldades de contratação. Para Mawad, a inovação precisa caminhar com a formação e a disponibilidade de profissionais, porque muitas operações continuam dependendo do atendimento presencia

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