tarifaço Contra tarifaço de Trump, governo deve repetir uso de fundos para garantir empréstimos Executivo planeja reforçar contas que servem para viabilizar taxas mais baixas

No pacote de medidas em preparação no governo para enfrentar o tarifaço de 50% de Donald Trump sobre produtos brasileiros, a equipe econômica vai repetir a solução adotada na pandemia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que recorreu aos fundos garantidores para ajudar as empresas afetadas.

A medida resolve um dos principais problemas, sobretudo das pequenas empresas, que é a falta de garantia para acessar crédito no setor financeiro.

Além de usar R$ 30 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), o governo planeja reforçar a verba de mais dois fundos: o Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior (FGCE), administrado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), com mais R$ 1 bilhão para as primeiras perdas; e o Fundo de Garantia de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, com mais R$ 1 bilhão.

O foco desses dois são pequenos e médios exportadores que poderão acessar os recursos para financiar capital de giro e investimentos, além da abertura de mercados alternativos aos Estados Unidos.

A entrada do FGO, por exemplo, poderá alavancar entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões em empréstimos, segundo técnicos do governo envolvidos nas discussões.

Em vigor desde quarta-feira, o tarifado decretado pelo presidente americano, Donald Trump, implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.

Foram sobretaxados carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo. Ficaram de fora quase 700 setores, como aviões e peças fabricados pela Embraer, suco de laranja e segmentos da área de petróleo e energia.

