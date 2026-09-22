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empreendedor Contrata+Brasil: Pernambuco ganha comitê para ampliar acesso de MEIs às compras públicas Agenda com Sebrae Nacional e Ministério do Empreendedorismo também debateu Reforma Tributária

O primeiro Comitê Estadual do Contrata+Brasil foi instalado nesta terça-feira (22), no Recife, com o objetivo de ampliar a participação de microempreendedores individuais (MEIs) e de órgãos públicos na plataforma de compras governamentais. A iniciativa reúne gestores municipais, representantes da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), da área acadêmica, e das Salas do Empreendedor para discutir parcerias, monitoramento e melhorias no programa.

A agenda ocorreu no Sebrae/PE e contou com a participação do secretário nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Danilo Cabral. Segundo ele, o Contrata+Brasil busca ampliar o acesso dos pequenos negócios ao poder de compra do estado.

“Aqui em Pernambuco, a gente está falando de um universo de quase 500 mil pessoas e no Recife 200 mil pessoas, que podem prestar ou fornecer esse bem ao poder público local.”

Durante o encontro, Cabral também destacou a importância de ouvir os municípios e demais parceiros para identificar dificuldades e aperfeiçoar o funcionamento da plataforma.

“Então essa reunião de hoje a gente está juntando os parceiros que já fazem parte do programa para que a gente possa discutir com eles, aprimorar o programa. É um processo de escuta. A gente veio para cá para dialogar.”, explicou.

Segundo dados apresentados, em Pernambuco, o programa já movimentou cerca de R$ 2,2 milhões em contratações, reunindo mais de 800 MEIs e mais de 130 órgãos públicos cadastrados. No Recife, foram cerca de R$ 902 mil em contratos finalizados, com oportunidades para profissionais como eletricistas, pedreiros, montadores e prestadores de serviços de manutenção.

No país, mais de 20,5 mil MEIs e 2,4 mil órgãos públicos estão cadastrados no Contrata+Brasil. Desde o lançamento, há pouco mais de um ano, a plataforma movimentou R$ 75 milhões em contratações de serviços, alimentos e eventos.

“A gente quer aprimorar, trazer mais MEIs para dentro da plataforma e ao mesmo tempo poder ofertar mais serviços do governo federal. A gente já incorporou órgãos como INSS, Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A educação está entrando agora com as escolas e a tendência é que isso se amplie. Ou seja, nós vamos ampliar a prestação de serviços e queremos que esses serviços sejam executados e realizados pelos MEIs de Pernambuco e do Recife”, afirmou Danilo Cabral.

Empreendedor

O proprietário da La Burra Pizzaria, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, Roberto Lippo, se cadastrou no Contrata+Brasil durante o momento. Segundo o empresário, ele já havia tentado acessar o mercado de compras públicas, mas encontrou dificuldades diante da burocracia.

“Eu já tinha tentado participar de licitações, mas nunca consegui, exatamente por conta de toda a burocracia. Esse programa vai ser um facilitador”, contou.

Para o Lippo, a possibilidade de fornecer para órgãos públicos pode ampliar o alcance do negócio. “A expectativa é conseguir alcançar instituições que antes eram só um sonho. Nosso negócio pode deixar de ser um negócio local e, quem sabe, se tornar um negócio para todo o estado.”

Reforma Tributária

A agenda no Sebrae/PE também incluiu um encontro para tirar dúvidas sobre a Reforma Tributária e discutir os impactos das novas regras para micro e pequenos negócios. O evento abordou temas como o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além da adaptação dos empreendedores ao novo sistema tributário.

Para o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, as duas iniciativas contribuem para melhorar o ambiente de negócios para os pequenos empreendedores.

“A Reforma Tributária vai ajudar o pequeno negócio. Ela simplifica, como fez, no passado, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E o Sebrae tem procurado traduzir esses mecanismos para os empreendedores. Também estamos alargando a capacidade de atuação dessas pequenas empresas por meio do Contrata + Brasil, que é um importante programa de desenvolvimento territorial”, afirmou.

O presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, também destacou a necessidade de preparar os empreendedores para a transição entre os sistemas tributários.

“A Reforma Tributária vem para simplificar a vida desses empreendedores e trazer mais transparência, por meio da transformação de cinco impostos em um único IVA, modelo já adotado por mais de 170 países”, ressaltou.



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