BNB Contratações do Banco do Nordeste somam R$ 13,7 bilhões no 1º trimestre e crescem 16,4% Em Pernambuco, volume de crédito teve alta de 24% entre janeiro e março

O Banco do Nordeste (BNB) registrou um aumento de 16,4% no volume de contratações de crédito no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram R$ 13,7 bilhões em empréstimos e financiamentos concedidos entre janeiro e março, abrangendo toda a área de atuação da instituição, que inclui os nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Os desembolsos chegaram a R$ 12,1 bilhões no período, o que representa um crescimento de 8,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Para o presidente do BNB, Paulo Câmara, os resultados refletem o papel da instituição no fortalecimento da economia regional.

“A expansão operacional do BNB está alinhada a uma diretriz clara do presidente Lula, que tem reforçado a importância dos bancos públicos na recuperação econômica do país, no combate às desigualdades e na promoção da inclusão produtiva”, afirmou.

A carteira de crédito administrada pelo banco somou R$ 161,4 bilhões até março, alta de 17,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Segundo Câmara, o desempenho é atribuído à modernização dos processos de concessão e à atuação próxima aos empreendedores locais.

O diretor financeiro e de crédito do BNB, Wanger Rocha, destacou que o banco vem ampliando parcerias com instituições multilaterais e buscando recursos no mercado de capitais. O objetivo, de acordo com ele, é garantir fontes estáveis para financiar investimentos sustentáveis.

“Fontes que têm o potencial de promover impactos sociais e ambientais positivos e sustentáveis no longo prazo”, disse.

Pernambuco

Em Pernambuco, o crescimento das contratações foi mais acentuado. O estado registrou alta de 24% nas operações de crédito em relação ao primeiro trimestre de 2024, com cerca de R$ 1,45 bilhão contratados.

Os programas de microcrédito orientado também tiveram expansão. O aumento foi de 13,4% no período, com quase 90 mil operações realizadas no meio urbano e rural, totalizando aproximadamente R$ 450 milhões em desembolsos.

O programa Crediamigo, voltado para a área urbana, respondeu por R$ 247 milhões e 74 mil operações. Já o Agroamigo, destinado ao meio rural, respondeu pelo restante.

