A- A+

Transnordestina Contrato para obras do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina é formalizado por R$ 312,8 milhões Contrato prevê obras em 73 km da ferrovia em Pernambuco e avanço do trecho até Suape

Foi publicado nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial da União, o contrato para elaboração do projeto executivo de engenharia e execução dos serviços de infraestrutura remanescentes do lote SPS 04 da Ferrovia Transnordestina. O acordo, firmado entre a Infra S.A. e o Consórcio ACA Transnordestina, tem valor de R$ 312,8 milhões e contempla 73,32 quilômetros da ferrovia, no trecho entre os municípios pernambucanos de Custódia e Arcoverde.

O contrato inclui a execução de obras de infraestrutura e obras de arte especiais, com prazo de vigência de 57 meses. A etapa integra o processo de implantação do trecho Salgueiro-Suape, considerado estratégico para ampliar a integração logística do Nordeste.

“A implantação da ferrovia depende de uma série de etapas técnicas, administrativas e institucionais. A Sudene tem acompanhado esse processo, contribuindo com estudos, informações e articulação técnica para apoiar a viabilização do trecho Salgueiro-Suape, por compreender a importância desse corredor para a integração logística e para o desenvolvimento econômico da região”, afirmou o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

A formalização do contrato ocorre após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que autorizou a continuidade dos procedimentos administrativos relacionados ao empreendimento, incluindo a contratação dos serviços e a elaboração do projeto executivo.

Como parte desse processo, a Sudene produziu um estudo técnico com informações econômicas, logísticas e sociais para subsidiar as análises sobre a ferrovia. O levantamento apontou um Valor Social Presente Líquido (VSPL) estimado em R$ 4,76 bilhões e indicou potencial de movimentação anual entre 18 milhões e 24 milhões de toneladas de cargas.

O estudo também destacou os impactos esperados na integração logística regional e no fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, especialmente pela conexão entre áreas produtoras do Nordeste e o Porto de Suape.

Veja também