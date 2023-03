A- A+

Bens Contribuinte que receber doação em espécie ou de veículos de PE pode declarar pela internet O documento será emitido no site da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) sem deslocamentos

Quem receber doação em espécie (moeda corrente nacional) ou de veículos emplacados no estado de Pernambuco pode gerar o documento de arrecadação estadual pela internet. O serviço de emissão de DAE para pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ICD) está ativo. O documento pode ser emitido no site da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) sem deslocamentos.

Nesses dois casos, em específico, o imposto não precisa mais gerar protocolo, nem os contribuintes precisam mais se deslocar às agências para serem atendidos presencialmente. Os interessados podem acessar o link https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_trb_gcd/PRCadastrarProcessoOnline.

o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, explica que o serviço vai permitir que o próprio contribuinte faça a declaração do valor, em espécie, ou então do veículo. Dessa forma é possível emitir a guia pelo site em substituição aos procedimentos de análise de processos de ICD, que em 2022 registrou, em média, 19.600 lançamentos, sendo 10.000 causa mortes e 9.600 processos de doação.

