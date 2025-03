A- A+

Projetos Contribuintes podem destinar parte do IR para apoiar projetos do Instituto Conceição Moura Ação é uma forma de investir no futuro de crianças e jovens do Agreste de Pernambuco

Com o Imposto de Renda (IR) a ser pago, os contribuintes têm uma oportunidade única de realizar um ato de responsabilidade fiscal com um forte impacto social. O Instituto Conceição Moura, sediado em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, oferece aos cidadãos a possibilidade de destinar até 3% do valor devido do IR para apoiar seus projetos sociais. Esta ação é uma forma de investir no futuro de crianças e jovens da região, sem custos extras para o contribuinte.

Cadastrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a instituição está apta a receber doações dedutíveis do Imposto de Renda. Desde a sua fundação, o Instituto Conceição Moura tem se destacado por promover um desenvolvimento integral de crianças e jovens, com foco na educação, cultura e formação profissional. A instituição já impactou mais de 427 mil pessoas, sendo referência em transformação social no Agreste de Pernambuco.

“A destinação do Imposto de Renda é uma forma simples e eficaz de fortalecer iniciativas que fazem a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. É um gesto que une solidariedade e compromisso cidadão, gerando benefícios diretos para quem mais precisa. A doação é fundamental para continuarmos ampliando esse impacto”, destaca a coordenadora executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório.

O Instituto Conceição Moura tem se dedicado a projetos de grande relevância, como a construção de uma nova escola de ensino integral, prevista para 2026. Essa ação faz parte da estratégia Avança IDEB, que visa posicionar Belo Jardim entre as dez melhores cidades de Pernambuco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além disso, a organização investe na valorização da arte e cultura como ferramentas de inclusão, além de oferecer programas de capacitação para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Apesar do enorme potencial de contribuição, a adesão dos contribuintes à destinação de parte do Imposto de Renda para projetos sociais ainda é baixa. Segundo dados do Ministério da Fazenda, em 2024, 16,8 milhões de pessoas apresentaram a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, mas apenas 266 mil realizaram doações diretamente na declaração. De um total de R$ 14,81 bilhões que poderiam ser direcionados para iniciativas sociais, apenas R$ 387,49 milhões foram efetivamente doados. Desses, 59% foram destinados a fundos de apoio a crianças e adolescentes e 41% para fundos da pessoa idosa.

A destinação do Imposto de Renda para o Instituto Conceição Moura é simples e pode ser feita diretamente na plataforma de declaração do IR. Para isso, é necessário optar pelo modelo completo, clicar em “Doações Diretamente na Declaração”, na aba “Criança e Adolescente” e escolher o “tipo de fundo” como “Municipal”, Estado “PE”. Em seguida, deve-se indicar o município de Belo Jardim e o CNPJ 23.881.117/0001-27, confirmando o valor gerado automaticamente.

Após o envio, o contribuinte deve pagar o DARF e enviar o comprovante de pagamento para o WhatsApp (81) 99332-5160.

