reunião CONTUR-PE realiza 75ª reunião e debate investimentos e estratégias para o turismo em Pernambuco Encontro, último do ano e primeiro no Recife Expo Center, reunirá trade turístico, governo e instituições parceiras para discutir cenários, desafios e novas câmaras temáticas

O Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco (CONTUR-PE) realiza, na próxima quinta-feira (11), sua 75ª Reunião Ordinária, marcada para ocorrer no Recife Expo Center, no Cais Santa Rita, área central do Recife. Será o último encontro do ano e o primeiro realizado no novo equipamento, reunindo representantes do trade turístico, membros do governo e instituições parceiras para discutir investimentos, cenários e estratégias voltadas ao fortalecimento do turismo no estado. A programação começa às 14h30, com acolhimento e café receptivo, e às 15h o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco e presidente do CONTUR-PE, Kaio Maniçoba, faz a abertura oficial.

A reunião contará com duas apresentações institucionais consideradas estratégicas para o setor. A primeira será da AENA Brasil / Nordeste, com o diretor Diego Moretti apresentando o “Plano de Investimentos / Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto Internacional do Recife – Guararapes / Gilberto Freyre”. Na sequência, o secretário Kaio Maniçoba e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, apresentam o painel “Turismo em Pernambuco: Cenário Atual, Desafios e Perspectivas Futuras”.

Após as exposições, haverá espaço para pronunciamentos dos conselheiros, seguido do momento de deliberação e votação sobre duas propostas: a criação da Câmara Temática Especial de Enoturismo e a inclusão da ASTUR na Câmara Temática Especial de Turismo Religioso.

A realização da reunião no Recife Expo Center reforça a relevância estratégica do novo equipamento para o turismo de negócios em Pernambuco. Considerado um dos mais modernos centros de eventos do Nordeste, o espaço está localizado no coração da capital e foi projetado para receber feiras, congressos e reuniões corporativas. Ao sediar o encontro do CONTUR-PE, o equipamento consolida seu papel como polo de articulação do trade turístico e ambiente propício para debates que influenciam diretamente o desenvolvimento econômico e a competitividade do destino Pernambuco.

