Convenção de tatuagem movimenta o Shopping Riomar Recife

Com 300 expostitores, uma área é de exposição de 2,2 mil m² e 147 estandes, a terceira edição da Art Tattoo Expo, uma convenção para os apaixonados por tatuagens, será realizada de 30 de novembro a 3 de dezembro no Shopping Riomar Recife.

Durante a convenção, o público poderá conhecer o trabalho dos tatuadores e também fazer uma tatuagem na hora. Já os profissionais poderão adquirir equipamentos, tintas e material para o estúdio. Além disso, haverá uma competição que premiará os melhores por categoria, a exemplo de aquarela, pontilhismo, fine line, colorido, realismo, old school, black work, pele negra, além de melhor do evento, estande e tema, entre outros.

O evento também promove uma ação social com o projeto “Tatuagem Salva Vidas”, alertando na pele sobre doenças pré-existentes e alergias a medicamentos, bem como sinalizando doadores de órgãos e tecidos e ainda atuando no combate ao preconceito a pessoas soropositivas ao vírus HIV. Diariamente, serão contempladas tatuagens, mediante laudo médico.

“É um evento muito completo para quem atua profissionalmente na arte da tatuagem, do body piercing e também da micropigmentação, que este ano estamos abraçando por entender a proximidade com essa área da beleza. Teremos ainda mais o concurso do Miss e Mister Brasil Tattoo, além de mais uma edição da Batalha da Escadaria”, afirma o realizador do evento, Renato Araújo.

MICROPIGMENTAÇÃO

O Campeonato BEAUTY DREAMS - O Despertar da Arte na Pigmentação, idealizado por Elisângela Veríssimo com coordenação de Isabela Moreira, faz sua estreia na Art Tattoo Expo 2023. Ao inserir a vertente da beleza na tatuagem, os profissionais em micropigmentação terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades e competir em diversas categorias. Participam especialistas em sobrancelhas, lábios, preenchimento de rugas, camuflagem de olheiras, de estrias e cicatrizes, além da reconstrução de mamilos e muito mais. Além da competição, Lílian Rose oferecerá um workshop imperdível sobre micropigmentação.

MOVIMENTAÇÃO COMERCIAL

A expectativa da organização é de uma movimentação de R$ 850 mil na venda de produtos e serviços durante todo o evento. Atualmente, o Brasil dispões de 150 mil estúdios de tatuagem e colocação de piercing, sendo quatro mil no Nordeste e 1,5 mil em Pernambuco. O mercado está aquecido e movimentou US$ 7,4 bilhões em todo o mundo em 2021. De acordo com o Sebrae, uma tatuagem pequena custa em média de R$ 150 a R$ 250, dependendo da sua complexidade. Um profissional bem conceituado pode cobrar até R$ 2 mil por hora em uma tatuagem. Outro dado interessante é que o Brasil figura em segundo lugar no ranking de tatuados. “Somos 90 milhões de pessoas com algum tipo de tatuagem e/ou piercing aplicado. Perdemos apenas para os Estados Unidos com 155 milhões de pessoas tatuadas”, completa Renato Araújo.

O evento é realizado pela Art Tattoo Expo Produções, com patrocínio do iPlace, Monster Energy Drink, Beauty Dreams Cosmética, Pandora Suplly e Medusa Floc. Tem apoio do Ink Draw, Indústrias Becker, Alpha Plast, Água Diamante Azul, Sebrae e Prefeitura do Recife. Outras informações pelo https://www.instagram.com/arttattooexpooficial/

