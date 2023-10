A- A+

Benefício Convênio entre Prefeitura do Cabo e Neoenergia deve beneficiar mais de 35 mil moradores A inclusão no programa de tarifa social se dará para famílias inscritas no CadÚnico

A Prefeitura Cabo de Santo Agostinho e a Neoenergia firmaram convênio que deve beneficiar mais de 35mil moradores de baixa renda no município. O documento foi assinado nesta quinta-feira (26) pelo prefeito Keko do Armazém, na sede da companhia energética.

A inclusão no programa de tarifa social se dará para famílias inscritas no CadÚnico. Os descontos na conta de energia podem variar de 40% a 60%, e serão determinados com base na renda familiar, assegurando benefícios substanciais para as famílias elegíveis.



O principal objetivo dessa parceria é a realização de ações colaborativas entre a Prefeitura e o grupo Neoenergia, focadas na identificação e cadastramento de potenciais beneficiários da tarifa social. Além disso, o acordo tem o propósito de disseminar conhecimentos de segurança relacionados aos acidentes envolvendo a rede elétrica.

O prefeito Keko do Armazém destacou a importância dessa parceria para o município, afirmando que a colaboração entre a Prefeitura e a Neoenergia é um passo significativo em direção a uma cidade mais sustentável e próspera.

“Estamos comprometidos em trabalhar juntos para melhorar a infraestrutura, promover a eficiência energética e desenvolver projetos que beneficiem nossa população”, enfatizou o gestor.

