Diplomacia Conversa entre Rubio e Mauro Vieira durou 15 minutos e foi amistosa Chanceler de Lula e chefe da diplomacia dos EUA conversaram por telefone nesta manhã

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone, na manhã desta quinta-feira, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Segundo interlocutores, o diálogo entre os chefes da diplomacia de Brasil e Estados Unidos durou 15 minutos.

Vieira e Rubio combinaram de se encontrar e reunir as respectivas equipes rapidamente. O objetivo é preparar o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Os dois mandatários tiveram uma conversa telefônica de meia hora na última segunda-feira.

