TECNOLOGIA Conversa trancada: sabia que o WhatsApp permite proteger conversas com senha? Veja como fazer Com o recurso, tanto as conversas únicas com outras pessoas quanto chats em grupo podem ser bloqueadas

Desde o mês de maio, os usuários do WhatsApp contam com recurso de segurança que permite proteger conversas específicas com senhas ou biometria. Com isso, o chat é transferido para uma pasta chamada "conversas protegidas".

Segundo a empresa, a funcionalidade é boa para quem precisa compartilhar o celular com um familiar ou para "aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial".

Por enquanto, o novo recurso do WhatsApp permite que os usuários utilizem somente a senha que já é utilizada pelo próprio celular, além de recursos de biometria. No entanto, a empresa garante que, no futuro, será possível habilitar uma senha individual para cada chat.

A funcionalidade permite ainda tanto as conversas únicas com outras pessoas quanto chats em grupo sejam bloqueadas com senha.

Veja a seguir como proteger suas conversas no WhatsApp

Para utilizar a ferramenta, é preciso, inicialmente, checar se o seu aplicativo está atualizado para a última versão. Para isso, basta acessar a App Store (iOS) ou Google Play Store (Android) e confirmar se há alguma nova versão disponível.



Agora, basta seguir o passo a passo:

Abra o WhatsApp e toque no nome do contato ou de um grupo;

Depois, toque em "proteger conversa" (Chat lock);

Ative a forma de bloqueio do chat: "bloquear este chat com impressão digital/senha";

Habilite a ferramenta clicando na "chavinha" e confirme a escolha, utilizando também o método de autenticação exigido

Agora, para visualizar a conversa ocultada, arraste lentamente a caixa de entrada para baixo e insira a senha ou a biometria.

A partir disso, sua conversa individual ou em grupo passará a exigir a senha de autenticação ou alguma forma de biometria para desbloquear o chat. As conversas bloqueadas também ficam separadas da caixa de entrada, em uma pasta acima das "arquivadas".

Para acessá-las, basta rolar a página para baixo e clicar em "Conversas bloqueadas", e então usar o método do seu celular para desbloquear a pasta e conferir as conversas protegidas.

Segundo a empresa, quando ativada, a função também esconde automaticamente o conteúdo da conversa protegida nas notificações.

