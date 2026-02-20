A- A+

Crédito Cooperativa de crédito Sicredi chega a 10 milhões de associados Presente em todos os estados do Nordeste, instituição financeira dobrou sua base de associados nos últimos cinco anos em todo o país

O Sicredi atingiu o marco de 10 milhões de associados, reforçando sua posição como uma das principais instituições financeiras cooperativas do país. Nos últimos cinco anos, a base mais do que dobrou, passando de 5 milhões de pessoas em 2021 para o patamar atual, evidenciando a força e a atratividade do modelo cooperativo. Com a ampliação nos nove estados nordestinos foi possível, somente nos últimos 12 meses, ampliar em 13% o número de associados.

Esse avanço é sustentado por uma base diversa, que reflete a pluralidade de públicos atendidos e a ampla capilaridade do cooperativismo. Do total de associados, 75% são pessoas físicas. As pessoas jurídicas representam 16%, com destaque para micro, pequenas e médias empresas, segmento no qual o Sicredi já atende 27% das pequenas empresas brasileiras, somando aproximadamente 400 mil CNPJs.

Já o segmento Agro, com 9% da base, reforça a histórica atuação da instituição junto ao agronegócio e às economias locais.

"Alcançar os 10 milhões de associados reflete a relevância do trabalho realizado pelas nossas cooperativas na oferta de serviços de qualidade, adequados às diferentes realidades socioeconômicas das regiões onde atuamos. Buscamos sempre aprimorar a estrutura de atendimento para garantir soluções completas, seguras e acessíveis. Esse resultado evidencia o papel do cooperativismo como alternativa sólida no sistema financeiro, com foco no atendimento qualificado e na evolução permanente dos serviços prestados”, salienta Dr. Wilson de Moraes, presidente da Central Sicredi Nordeste.

O número também foi celebrado por Fernando Dall’Agnese, presidente do Conselho de Administração da SicrediPar. “Esse é um momento histórico e motivo de muito orgulho para as 100 cooperativas que integram o nosso Sistema. Esse resultado reflete a confiança das pessoas no nosso modelo, que une crescimento sustentável, relacionamento próximo e impacto positivo nas comunidades”, complementa Dall’Agnese.

Expansão e impacto positivo

Para acompanhar esse avanço e manter a proximidade com seus associados, o Sicredi conta atualmente com mais de 3 mil pontos de atendimento distribuídos em 2,2 mil municípios, garantindo presença em todo o território nacional.

Somente no último ano, foram inauguradas mais de 190 agências, e a projeção é encerrar 2026 com cerca de 200 novos espaços, mantendo o ritmo acelerado de expansão da rede física.

Essa ampliação reforça o compromisso da instituição financeira cooperativa em gerar valor para quem faz parte do cooperativismo. Na edição mais recente do Benefício Econômico do Sicredi (BES), indicador calculado com base na metodologia do Banco Central, foram registrados R$ 25,5 bilhões em benefícios econômicos gerados aos associados em 2024.

O dado, referente à última medição anual disponível, representa uma economia de R$ 2.931,17 por associado.

Com o crescimento consistente, o modelo cooperativo também se traduz em impacto positivo nos locais onde está presente. Ao se tornarem associadas, as pessoas contribuem para o desenvolvimento de suas regiões, já que parte dos recursos retorna às comunidades por meio de programas e projetos sociais, iniciativas de educação financeira, apoio ao empreendedorismo e investimentos em desenvolvimento local.

Como evidencia o Relatório de Sustentabilidade 2025, foram mais de R$ 435 milhões investidos em iniciativas sociais em 2024 por meio do FATES, Fundo Social, doações, leis de incentivo e patrocínios socioculturais. No mesmo ano, foram concedidos aproximadamente R$ 15 bilhões ao empreendedorismo feminino, e a carteira de crédito de Economia Verde somou cerca de R$ 58 bilhões.

"O nível de confiança no cooperativismo está em uma crescente. E quanto mais pessoas escolhem esse modelo, maior é o impacto positivo que conseguimos gerar nas comunidades, fortalecendo a economia local, ampliando oportunidades e promovendo desenvolvimento sustentável. Essa é uma conquista coletiva que promove prosperidade para toda a comunidade", acrescenta o presidente da Central Sicredi Nordeste.

Para o diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, a marca de 10 milhões de associados vai além de um número.

“Essa marca reflete a força do nosso modelo, que cresce gerando impacto positivo. Cuidar da vida financeira das pessoas enquanto impulsionamos o desenvolvimento das regiões onde atuamos é o que transforma resultados em benefícios concretos para nossos associados e comunidades”, conclui Bochi.

