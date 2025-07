Cooperativas investem na bioeconomia da Amazônia

A- A+

Os extrativistas de Beruri (AM), a 18 horas de barco de Manaus, enfrentaram, neste ano, a quebra de safra da castanha-do-pará. A Associação dos Produtores e Beneficiadores Agroextrativistas de Beruri (Assoab), que comercializa a produção de 402 famílias de 35 comunidades, beneficiou apenas duas toneladas de castanhas na safra atual, cuja colheita se iniciou em dezembro de 2024 e terminou em maio deste ano — a capacidade de processamento da Assoab é de 200 toneladas por safra.

— As secas seguidas na Amazônia nos últimos dois anos resultaram na baixa produtividade das castanheiras. E as famílias que vivem da floresta e dos rios estão sofrendo com esses impactos climáticos — diz Sandra Amud, presidente da Assoab.

Os extrativistas também perceberam quedas na produção de açaí e murumuru (palmeira de onde se extrai manteiga para cosméticos). A situação só não foi pior porque a associação de produtores havia sido contemplada em duas rodadas de crédito da iniciativa Amazônia Viva, um mecanismo de financiamento desenvolvido pela Natura para bancar atividades e fortalecer a gestão de cadeias ligadas à bioeconomia amazônica.

— Em ano de COP30, a iniciativa se mostra um caminho para a ampliação do impacto positivo nas cadeias da sociobioeconomia na Amazônia, que pode ganhar mais força com novos parceiros — diz Ana Costa, vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico e Reputação Corporativa da Natura

