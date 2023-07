Cooperativismo de crédito conquista mercado e Sicredi atinge 7 milhões de associados

A- A+

O cooperativismo de crédito tem se destacado cada vez mais no mercado financeiro, apresentando um crescimento contínuo e atraindo a atenção dos investidores. Um exemplo dessa tendência é o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa, que recentemente alcançou a impressionante marca de 7 milhões de associados. Nos últimos 12 meses, o Sicredi conquistou mais de 1,2 milhão de novas associações, o que demonstra o aumento significativo de interesse em fazer parte dessa cooperativa.

A instituição está presente em mais de 1,8 mil municípios, com cerca de 2,5 mil agências, estando presente em quatro estados do Nordeste do Brasil: Alagoas, Pernambuco, Bahia e Maranhão. Atualmente, a instituição oferece soluções financeiras e não financeiras para seus aproximadamente 4,8 mil associados.

Entre os novos associados, o maior aumento foi registrado no número de Pessoas Físicas, com 933 mil novas adesões, seguido por Pessoas Jurídicas (PJ), com 229 mil, e pelo segmento agro, com 60 mil novos associados. Do total de 7 milhões de associados, 75% são Pessoas Físicas, 14% Pessoas Jurídicas e 11% ligados ao setor agropecuário.

“Acompanhar os números positivos e o crescimento do Sicredi nos fortalece e nos incentiva a evoluir cada vez mais, seguindo sempre os princípios do cooperativismo de crédito”, destaca Edvaldo Maia, presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Expansão.

O crescimento do Sicredi também está relacionado à sua expansão geográfica. Em 2022, a cooperativa passou a atuar em todos os estados do Brasil, incluindo a chegada ao estado de Roraima (RR), completando o mapa nacional. Atualmente, o Sicredi é a única instituição financeira presente fisicamente em mais de 200 municípios brasileiros, com suas mais de 2,5 mil agências distribuídas em 1,8 mil cidades. No último ano, mais de 200 novas agências foram abertas em diferentes regiões do país, e a projeção para 2023 é abrir cerca de 320 novos pontos de atendimento.

No primeiro trimestre de 2023, a carteira de crédito do Sicredi atingiu R$ 179,8 bilhões, atendendo pessoas físicas, jurídicas e associados ligados ao agronegócio. Além disso, a instituição apresentou um total de mais de R$ 194,3 bilhões em depósitos, contribuindo para fortalecer a economia local das regiões onde atua.

Veja também

Polishop Em crise, Polishop fechou mais da metade de suas lojas físicas neste ano