COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima
O vice-presidente abriu nesta segunda-feira (13) a reunião ministerial pré-COP com negociadores de 67 delegações estrangeiras
O vice-presidente Geraldo Alckmin cobrou "comprometimento" internacional com ações para combater a mudança do clima, no último grande encontro prévio à COP30, que ocorre em novembro em Belém do Pará.
O vice-presidente abriu nesta segunda-feira, 13, a reunião ministerial pré-COP com negociadores de 67 delegações estrangeiras. Alckmin ocupa interinamente a presidência devido à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Roma.
"Estamos comprometidos e esperamos o comprometimento da comunidade internacional", disse Alckmin.
Preocupação com compromissos
A reunião ocorre no momento em que o Brasil, como país anfitrião da COP30, manifesta decepção e pressiona publicamente os países a apresentarem suas contribuições nacionalmente determinadas (NDCs, na sigla em inglês).
Leia também
• A um mês da COP30, gestoras se preparam com otimismo para conversas e (também) negócios
• Marina Silva: COP30 vai ajudar a evitar pontos de não retorno em relação ao meio ambiente
• Vigília pela Terra chega ao Recife em mobilização inter-religiosa e cultural rumo à COP30
As metas de redução de emissões de gases do efeito estufa são um compromisso assumido no âmbito do Acordo de Paris. Na semana passada, durante entrevista coletiva, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, admitiu "frustração" com o ritmo da entrega das NDCS.
"A apresentação pelos governos de NDCs alinhadas ao objetivo de até 1,5°C do Acordo em Paris é sinal decisivo de seu compromisso com o combate à mudança do clima e o reforço do multilateralismo", afirmou Alckmin.
Até o momento, grandes emissores, como a União Europeia, ainda não divulgaram seus compromissos, o que tem preocupado a presidência brasileira. Outro ator importante, a China, anunciou sua NDC durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, mas ainda não detalhou o documento.
A COP30 ocorre após 10 anos da assinatura do Acordo de Paris, quando os países-membros vão rever seus compromissos para responder à mudança do clima. Dos 196 países da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), apenas 62 apresentaram as novas NDCs até agora.
Até o dia 23 de outubro, o órgão da ONU pretende apresentar o relatório síntese que mostra se as novas metas estabelecidas voluntariamente serão ou não suficientes para atender ao objetivo de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5º.
A presidência da COP30 tem realizado uma série de consultas aos países para acelerar a apresentação das metas. A expectativa é chegar à COP-30 com pelo menos 100 NDCs apresentadas.
As reuniões da pré-COP serão importantes para intensificar o movimento de apresentação das metas. Além disso, há expectativa de que a presidência brasileira consiga pacificar temas com potencial de causar problema durante a COP30, como a cobrança feita por países em desenvolvimento por mais financiamento climático.
'Calcanhar de Aquiles'
Durante a abertura, o Secretário Executivo da ONU para Mudança do Clima, Simon Stiell, cobrou urgência e foco nas reuniões em Brasília. Ele relatou que já esteve no lugar de negociador e entende as pressões e as posições que precisam defender, mas os instou a ir além delas. Stiell ressaltou que as prioridades de todos precisam ser unificadas. "O caminho até Belém é curto, mas o potencial é vasto. Vamos fazer cada hora valer", disse.
"Devemos responder aonde nossos últimos e mais recentes compromissos nos levaram e descobrir como podemos preencher as lacunas de ambição e implementação. Implementar a ação adicional e áreas de suporte estabelecidas nos resultados do GST acordados em Dubai e na COP28 será um método chave para fazer isso", afirmou Stiell. "As NDCs são nosso calcanhar de Aquiles e agora devemos implementar plenamente a ação climática nas áreas nas quais mais conquistas podem ser feitas."
O secretário executivo da convenção-quadro afirmou ainda que os negociadores devem garantir que sejam alcançados os objetivos de financiamento acordados no ano passado, já que as presidências da COP29 e da COP30 entregarão um roteiro sugestivo sobre como atingir a meta de US$ 1,3 bilhão anuais e indicou o envolvimento necessário das instituições financeiras internacionais.
O valor estabelecido em Baku no ano passado - US$ 300 bilhões - foi considerado frustrante por diversos países. Por isso, a presidência brasileira reconhece a necessidade de novas discussões em assunto central, embora o tema não fosse previamente acordado como parte do programa da COP-30.
Ele disse que neste a necessidade de chegar a um acordo sobre os indicadores de adaptação, para rastrear o progresso na resiliência dos países.
Já o presidente da COP29, o azeri Mukhtar Babayev, ressaltou também a relevância dos indicadores de adaptação dos países e que "o financiamento à adaptação não é caridade, mas justiça climática".
Prioridades
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que coordena o Círculo de Ministros de Finanças, afirmou que o grupo vai entregar um relatório com cinco prioridades para ampliar o financiamento aos países em desenvolvimento no combate às mudanças climáticas.
- Aumentar os fluxos de financiamento concessional e os fundos climáticos;
- Reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento, tornando-os mais ágeis, integrados e aptos a catalisar capital privado;
- Fortalecer as capacidades domésticas e as plataformas de país, ampliando a coordenação institucional e a atratividade de investimentos sustentáveis;
- Promover inovação financeira e mobilizar o setor privado, com instrumentos que reduzam riscos e multipliquem o impacto dos recursos disponíveis;
- Aprimorar os marcos regulatórios do financiamento climático, garantindo integridade, interoperabilidade e transparência - e fortalecendo a confiança no sistema.