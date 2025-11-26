Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
fórum global

COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino

Ministro do Turismo afirmou que Belém sai mais preparada do evento

Reportar Erro
COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia SabinoCOP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino - Foto: Alex Ferro/COP30

Após o encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino, avaliou como positivo o impacto da realização do fórum global no Brasil.

“Nós ganhamos uma promoção muito eficaz. Hoje o mundo todo sabe que no Brasil tem uma cidade chamada Belém, uma porta de entrada da Amazônia. O  interesse crescente das pessoas no ecoturismo, na sustentabilidade, no turismo de aventura, vai ao encontro da promoção da cidade de Belém da forma como ela foi feita”, afirmou Sabino. 

Segundo o ministro, além do reconhecimento internacional do destino turístico, as melhorias logísticas feitas na cidade, a partir de investimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada, tornaram Belém mais preparada para a ampliação da demanda.

Leia também

• COP30 em Belém: Conclusões e Próximos Passos; leia na coluna de Marcella Balthar

• Com COP30, preço de hospedagem em Belém sobe 155% em novembro

• Desfecho da COP30 reforça dilemas ambientais do governo Lula

“Nós hoje, na capital do estado do Pará, temos uma grande infraestrutura hoteleira, aeroportuária, portuária e também de áreas de convivência e lazer. E uma enorme rede de restaurantes, preparados para apresentar ao mundo a culinária que fez a Unesco reconhecer Belém como Cidade Criativa da Gastronomia.”

Incêndio
Para Sabino, o incêndio ocorrido em um dos ambientes da COP30, nos últimos dias do evento, não foi capaz de afetar a imagem da cidade. “Nós planejamos muito bem planejado e executamos melhor ainda. O nosso sistema de contingenciamento de incêndio funcionou de forma muito eficiente. A preparação, o planejamento e a execução do projeto, nós utilizamos materiais tanto no forro, na cobertura e no piso, que eram antichamas”, explica.

Ele mencionou, ainda, que a suspeita da origem do incêndio foi o uso de um micro-ondas no local que não estava previsto ou autorizado no planejamento do evento. A assessoria da Polícia Federal informou que até esta quarta-feira (26) as investigações ainda estão em andamento e as causas do incêndio só serão divulgadas após a conclusão do laudo.

Ele destacou que a COP30 trouxe mais 60 mil visitantes à Belém. “O caminho que o turismo vem seguindo é fruto de um trabalho sério, planejado, de vários programas que foram implementados, ações antecipadas dentro do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, criado em 2023”, explica.

Segundo Sabino, o resultado desse trabalho já é evidenciado por meio dos números.

“No ano passado, nós superamos todos os recordes históricos do setor, nem quando teve Copa do Mundo [de Futebol], nem quando teve Olimpíada, nós tivemos os números ostentados. E esse ano, a perspectiva é de nós chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, uma marca histórica, tirando o Brasil daquele patamar entre 5 e 6 milhões ao ano”, concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter