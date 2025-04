A- A+

COP30 COP30 e mudança do clima: "Temos obrigação de viabilizar 1,3 trilhão de dólares", diz Marina Silva Na última edição da COP, países desenvolvidos acenarem com apenas US$ 300 bilhões

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira que é uma “obrigação” conseguir os US$1.3 trilhões por ano para mitigar os efeitos da mudança do clima.

O valor é um dos principais pontos em discussão para a COP30, após países desenvolvidos acenarem com apenas US$ 300 bilhões na última educação do evento climático.

Marina deu as declarações após reunião de ministros do Meio Ambiente dos Brics.

— Foi um compromisso assumido na COP e que a gente agora tem obrigação de viabilizar os US$ 1.3 trilhões. Não tem como não nos planejarmos para aquilo que é essencial para as nossas vidas.

A ministra também cobrou a entrega de NDCs pelos países. O documento inclui os objetivos e compromissos de cada país para a transição energética e redução de CO2. Marina afirmou que espera que todos os países apresentem as NDCs até setembro, prazo limite, e que sejam “ambiciosas”.

No caso dos Brics, apenas dois países entregaram o documento até o momento: Brasil e Emirados Árabes.

A cobrança principal é pela apresentação das metas dos países desenvolvidos, em especiais os europeus, que ainda não entregaram o documento.

— Temos um prazo até setembro para que os países apresentem as suas metas de redução de CO2. Mais de 20 países apresentaram e espero que até setembro todos tenham apresentado. O apelo tem sido feito desde sempre.

O Brasil também tem estimulado que cada país faça um balanço do quanto está sendo investido na mitigação dos impactos climáticos e na transição energética.

No caso do Brasil, por exemplo, a principal colaboração é na redução do desmatamento. Uma das metas é zerar a destruição ambiental até 2030.

