COP30 já mobiliza cooperativas que trabalham com resíduos urbanos

A quatro meses da COP30, o clima é de expectativa entre as cooperativas de Belém (PA) e da região amazônica. A conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas será o maior evento que a capital paraense já recebeu — são esperadas pelo menos 50 mil pessoas, que vão demandar produtos e serviços.

Para preparar as cooperativas, tanto a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) quanto o Sebrae no Pará estão organizando treinamentos e capacitações sobre temas ligados à agenda ambiental, social e de governança (ESG).

Em março, o Sistema OCB lançou um manifesto do cooperativismo para a COP30, com cinco eixos temáticos para atuação das cooperativas: segurança alimentar e agricultura de baixo carbono; valorização das comunidades e financiamento climático; transição energética; bioeconomia com vetor de desenvolvimento; e adaptação e mitigação de riscos climáticos.

Débora Baía, liderança à frente da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves) de Belém, está disposta a transformar a cooperativa em referência na gestão de resíduos urbanos para a Região Norte. Os 22 catadores cooperados — 12 mulheres — já estão vendo a demanda pela coleta e reciclagem aumentar, à medida que a capital paraense sedia eventos anteriores à COP30.

A Concaves foi contemplada com um investimento de R$ 5 milhões da Itaipu Binacional, no âmbito do programa Convênio 71, que busca preparar a cidade nas áreas de resíduos sólidos, educação ambiental e inovação em bioeconomia. O dinheiro vai melhorar a infraestrutura da cooperativa, com a compra de equipamentos e a capacitação dos trabalhadores.

Com isso, a Concaves deve passar de uma capacidade atual de 60 toneladas de resíduos/mês para 300 toneladas/mês, e a renda dos cooperados, que gira em torno de um salário mínimo (R$ 1.518), deve subir para R$ 2 mil. Hoje, a cooperativa atende 120 pontos de coleta.

De acordo com o Sebrae no Pará, a aproximação da COP30 tem despertado o aumento do interesse de grupos e coletivos, que buscam aproveitar as oportunidades de negócios, especialmente em segmentos como economia criativa (artesanato), agricultura familiar e economia circular (resíduos e reciclagem). Um dos exemplos é o projeto Pró-Catadores, que capacita 300 catadores de dez cooperativas do setor.

