COP30 COP30: professor alerta sobre fatores que podem reduzir o ímpeto de investimentos verdes Motivo de atenção é uma eventual saída ou alteração de prioridades com relação à agenda verde, o que poderia ter reflexos "bastante negativos"

O professor de economia da Universidade de Brasília (UNB) e ex-vice-presidente de Setor Privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Jorge Arbache, elencou nesta segunda-feira, 28, uma série de fatores que podem reduzir o "ímpeto de investimentos verdes", dificultando as negociações multilaterais.



Além da eventual redução do crescimento econômico para 2025 e nos próximos anos, ela aponta que o clima de incertezas também afeta a decisão sobre investimentos, especialmente aqueles em montante elevado e de longo prazo.

Arbache participa de mesa redonda sobre COP30, promovida pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS).



Outro ponto de preocupação é a possível mudança das agendas de instituições financeiras multilaterais, incluindo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Fundo Monetário Internacional (FMI), dos quais os EUA fazem parte.



O motivo de atenção é uma eventual saída ou alteração de prioridades com relação à agenda verde, o que poderia ter reflexos "bastante negativos", na visão do economista. "Países em desenvolvimento, incluindo os daqui da América Latina, poderão ser especialmente afetados", menciona.



Jorge Arbache argumenta que há necessidade "de dar um passo adiante". Para ele, uma das formas de acelerar a descarbonização no nível global é a agenda de comércio internacional.

"Os países em desenvolvimento poderiam ter uma função importante de acelerar a descarbonização. Mas, para isso, seria necessário que houvesse uma visão global de que comércio e investimento são ferramentas para o atingimento de melhores indicadores, para os investimentos necessários para a descarbonização", defendeu.

