COP30 tem presença inédita de alimentos da agricultura familiar no cardápio

30% desses alimentos foram adquiridos diretamente de cooperativas e associações de pequenos produtores rurais indicadas pela Conab

Produtos da agricultura familiar estarão no cardápio das delegações internacionais, trabalhadores e visitantes da COP30Produtos da agricultura familiar estarão no cardápio das delegações internacionais, trabalhadores e visitantes da COP30 - Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Pela primeira vez na história das Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COPs), produtos da agricultura familiar estarão no cardápio das delegações internacionais, trabalhadores e visitantes, destacou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em nota.

Pelo menos 30% desses alimentos foram adquiridos diretamente de cooperativas e associações de pequenos produtores rurais indicadas pela Conab, que coordena a logística de fornecimento durante a COP 30, realizada em Belém (PA).

Os produtos perecíveis e não perecíveis também estão sendo comercializados na Green Zone e na Blue Zone do evento.

O armazenamento e a distribuição são feitos a partir da Unidade Armazenadora de Ananindeua, no Pará, transformada pela Conab no Centro de Armazenagem e Abastecimento da agricultura familiar brasileira na conferência.

Com capacidade total de 20,6 mil toneladas, a unidade recebeu investimento de R$ 2,1 milhões em obras de recuperação estrutural, explicou a Conab na nota.

O espaço conta com dois contêineres com capacidade para 30 toneladas cada, que funcionam como câmaras frias - uma para produtos refrigerados e outra para resfriados -, além de uma área de 600 m² no armazém central, capaz de receber até 500 toneladas de alimentos.

 

