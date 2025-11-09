A- A+

Meio Ambiente COP30 tem presença inédita de alimentos da agricultura familiar no cardápio 30% desses alimentos foram adquiridos diretamente de cooperativas e associações de pequenos produtores rurais indicadas pela Conab

Pela primeira vez na história das Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COPs), produtos da agricultura familiar estarão no cardápio das delegações internacionais, trabalhadores e visitantes, destacou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em nota.

Pelo menos 30% desses alimentos foram adquiridos diretamente de cooperativas e associações de pequenos produtores rurais indicadas pela Conab, que coordena a logística de fornecimento durante a COP 30, realizada em Belém (PA).



Os produtos perecíveis e não perecíveis também estão sendo comercializados na Green Zone e na Blue Zone do evento.

O armazenamento e a distribuição são feitos a partir da Unidade Armazenadora de Ananindeua, no Pará, transformada pela Conab no Centro de Armazenagem e Abastecimento da agricultura familiar brasileira na conferência.



Com capacidade total de 20,6 mil toneladas, a unidade recebeu investimento de R$ 2,1 milhões em obras de recuperação estrutural, explicou a Conab na nota.

O espaço conta com dois contêineres com capacidade para 30 toneladas cada, que funcionam como câmaras frias - uma para produtos refrigerados e outra para resfriados -, além de uma área de 600 m² no armazém central, capaz de receber até 500 toneladas de alimentos.

